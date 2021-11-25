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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الممتاز.. بيرسي تاو يقود هجوم الأهلي أمام سموحة

بيرسي تاو مهاجم فريق
بيرسي تاو مهاجم فريق الأهلي

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لخوض مباراة سموحة التي تقام في الرابعة عصر اليوم الخمي، على استاد الأهلي  we السلام في الجولة السادسة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.


وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: 


حراسة المرمي : محمد الشناوي. 
خط الدفاع: أيمن أشرف - ياسر إبراهيم –  بدر بانون – أكرم توفيق. 
خط الوسط : حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – أحمد عبد القادر. 
خط الهجوم: بيرسي تاو.


ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: 
رامي ربيعة، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وعلي لطفي، وطاهر محمد طاهر، وكريم فؤاد، ولويس ميكيسوني، ومحمد هاني، وعمار حمدي.

الأهلى سموحة الدوري الممتاز تشكيل الاهلي بيرسي تاو

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