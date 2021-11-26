أب يمازح إبنه قائلا طلقت مامتك الصبح.. فهل بذلك تكون طالق؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “أب قال لابنه بهزار أنا طلقت مامتك الصبح.. فهل بذلك تكون طالق؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن هذا الكلام قد يكون عن طريق الخبر، بأن يخبر الأب ابنه أنه فعلا طلق أو عن طريق الإنشاء أي ينشئ الطلاق الآن “بيطلق دلوقت”.



وتابع أمين الفتوى، خلال البث المباشر لدار الإفتاء، لو كان هذا الطلاق عن طريق الخبر بأن يخبر الأب الولد بشيء حدث وهو غير صحيح فذلك كذب وخلاف الحقيقة، ولا شيء فيه.

وأوضح أنه ينبغي أن يُبعد الطلاق تماما عن مسألة الهزار والتلاعب به، ولا يٌلجأ إليه إلا عند الفصل بين الزوجين وإنهاء الحياة الزوجية.



وأكد أمين الفتوى أن كان هذا الإخبار مخالف للحقيقة فلا شيء فيه وإن كان فعلا طلق أو يقصد الطلاق الآن، فهذا يحتاج إلى تحقيق مع السائلا ونرجو أن يتواصل معنا عبر رقم 107، أو يأتى إلى دار الإفتاء المصرية.

هل حنث يمين عليّ الطلاق بالثلاثة يقع بها طلاقا؟

هل قول علي الطلاق بالثلاثة يقع بها طلاقا ؟ .. أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة( هل قسم عليا الطلاق بالثلاثة يعتبر 3 طلقات؟).

وأوضح عثمان، أن قسم "علي الطلاق" لا يعتبر طلاق وإنما يمين يستوجب كفارة يمين بإطعام 10 مساكين.

حكم من قال لزوجته أنت طالق ولا يقصد الطلاق



قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه لا يقع الطلاق بذكر ألفاظه على سبيل الحكاية أو التعليم، فلابد من النية.

جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «كان يروي لي زوجي قصة عن زوج طلق زوجته، وأثناء كلام زوجي ذكر ليّ أن صديقه قال لزوجته «أنت طالق»، فهل هذا الكلام يقع عليّ طلاقًا؟.

وأفتى بأن من ذكر لفظ الطلاق على لسانه دون أن يقصد فسخ عقد الزواج والطلاق الفعلى، لا تُحسب طلقته طلقة ولا يقع الطلاق.