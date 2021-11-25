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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تتعاقد على 69 ألف طن زيت خام محلي ومستورد

صدى البلد

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية ٦٩ ألف طن زيت منها كمية ٣٩ ألف طن زيت صويا خام محلي بالجنيه ، ٣٠ ألف طن زيت صويا خام مستورد في آطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني، وفى ظل تقلبات وارتفاعات الاسعار العالمية للزيوت.

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الزيت من السلع التي ارتفع سعرها خلال الفترة الماضية من 18 إلى 21 جنيها، مطالبا الجميع بمقارنة السعر مع خارج منظومة المقررات التموينية ويصل إلى 27 جنيها.

وأضاف إبراهيم عشماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن سعر كيلو السكر ما زال عند 8.5 في المنافذ التموينية، مؤكدا أنه لدينا 85% اكتفاء ذاتي من السكر.

وكشف أن الدولة المصرية تستورد الزيوت من الخارج بسبب عدم تناسب المناخ مع زراعة بذور الزيت، مضيفا أن مصر تستورد الزيوت من ماليزيا وإندونيسيا.  

وأرجع سبب تحريك أسعار السلع الفترة الماضية لمدخلات الإنتاج، داعيا لمتابعة البورصات العالمية مع ارتفاع أسعار السلع.

وعن حقيقية ارتفاع أسعار السلع يناير المقبل، قال إن لدى وزارة التموين 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية وعدد من الإجراءات تضمن عدم التقلبات السعرية خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن مصر لديها احتياطي آمن من السلع يصل إلى 6 أشهر.

ونفى زيادة أسعار السلع الفترة الحالية، قائلا: ليس هناك اتجاه من الحكومة لتحريك أسعار السلع خلال الفترة الحالية، مطمئنا المواطنين بتوافر السلع الأساسية بالمنافذ وبأسعار مناسبة.

كما كشف أن استهلاك الأسر المصرية للسلع يقفز خلال شهر رمضان من 60 مليار جنيه إلى 100 مليار.  

وأشار مساعد أول وزير التموين، إلى أن أسعار الخضر والفاكهة انخفضت بنسبة 30% الفترة الحالية.

وعن «الأوفر برايس»، وتوقع استقرار أسعار السيارات خلال شهر مارس القادم، موضحا أن الأوفر برايس حدث بسبب إغلاق عدد من مصانع السيارات في أوروبا تأثرا بجائحة كورونا قبل أن تعود الفترة الحالية. ونصح بالتريث في شراء السيارات حتى مارس.

التموين زيت زيت خام محلي زيت مستورد

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