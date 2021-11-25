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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشاب رفض 3 فرص عمل وحصل على كافه مستحقاته الماليه عند خروجه من الدار

محافظة الغربية ترد على شكوى لشاب من دار أيتام

محافظ الغربية
محافظ الغربية

ردت محافظة الغربية على شكوى المواطن " م.ع " والذي يبلغ من العمر 21 عاما وهو من أبناء مؤسسة الهدى لرعاية الأيتام والذي وجه عدة رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي شملت مناشدات لمحافظ الغربية لدراسة وضع الحالة وتوفير العناية اللازمة له.

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على الفور مديرية التضامن الاجتماعي لسرعة إتخاذ ما يلزم لتوفير شقة وفرصة عمل له.

وأفادت مديرية التضامن الاجتماعي أن الشاب م.ع خرج بكامل إرادته ورغبته من احد دور الأيتام وأخذ كامل مستحقاته المالية البالغة  ٤٧ ألفا و 331 جنيها إلى جانب بعض شهادات استثمار البنك الأهلى متنوعة القيمة ، وسيتم صرف مبلغ ٥٠ ألف جنيه من دار الأيتام كمساعدة له عند زواجه.

كما تم توفير فرصة عمل له بعد خروجه من الدار بعدد 2 شركة " واحدة للمستلزمات الطبية والأخرى للورق" وتم فصله من العمل بالشركتين لعدم كفاءته وتكرر ذلك أكثر من مرة ، إلى جانب توفير فرصة عمل جديدة بأحد شركات الكتان وإخباره بالميعاد ولكنه لم يحضر، وتوجه المحافظة الدعوة له بالحضور للحصول على فرصة عمل اخري خلال رغبته في ذلك الي جانب البدء في إجراءات توفير شقة سكنية.

واكد الدكتور طارق رحمي أن المحافظة لا تدخر جهدا في سبيل مساعدة أبنائها من الحالات الإنسانية الخاصة وتسعى دائما لحل المشكلات بعد التأكد من جدية الشكوى ومدى أحقيتها للمساعدة .

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