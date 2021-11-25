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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشاهد بديعة.. المواقع الأثرية بالأقصر تتزين مع افتتاح طريق الكباش |فيديو

معبد حتشبسوت
معبد حتشبسوت

انطلقت احتفالية افتتاح طريق الكباش منذ قليل، وتزينت  محافظة الأقصر لبدء الاحتفالية، وأظهرت اللقطات تزين كافة المواقع الأثرية بمحافظة الأقصر بالأضواء وألوان الليزر المختلفة تمهيدا لبدء الحفل.


وتحتفل مصر والعالم اليوم  بـ افتتاح طريق المواكب المقدسة الذى اشتهر بـ طريق الكباش ، لتنطلق من معبد الكرنك الى معبد الأقصر ، وتعيد تاريخ احتفالات ملوك مصر القديمة ، وتسرد و تغرد بالأناشيد و الترانيم الفرعونية .

وفى اطار ذلك يسرد "صدى البلد " أبرز 10 معلومات عن تاريخ طريق المواكب المقدسة الشهير بـ  طريق الكباش  ..

طريق الكباش :

1- طريق الكباش يعد من أقدم الطرق الأثرية في التاريخ
2- يربط معبد الكرنك شمالا بمعبد الأقصر جنوبا
3- يصل إجمالي طوله حوالى 2700 متر
4- به ما يقرب من 1200 تمثال
5- بني طريق الكباش بواسطة الملك أمنحوتب الثالث
6- تم إنشاؤه لتسير به المواكب المقدسة للملوك والآلهة فى احتفالات أعياد الأوبت
7- نحتت التماثيل من كتلة واحدة من الحجر الرملي
8- الاسم الصحيح لـ طريق الكباش هو طريق المواكب المقدسة 
9- يرمز الكبش إلى الإله خنوم أحد الآلهة الرئيسية فى الديانة المصرية القديمة
10- أول اكتشاف للطريق كان بواسطة الدكتور زكريا غنيم سنة 1949

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