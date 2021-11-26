طرق التخلص من آلام الظهر المرتبطة بالحمل

خلال فترة الحمل ، يمر جسم المرأة بتغيرات هائلة في العضلات والعظام والفسيولوجية والعاطفية.

على هذا النحو ، فإن تثقيف النساء الحوامل والأمهات الجدد حول دور التمرينات خلال هذه الفترة الانتقالية الرئيسية في الحياة أمر ضروري لأنه يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحتهن الجسدية والعقلية ، وفقا لindianexpres

فأنه خلال هذا الوقت ، يمكن للمرأة أيضًا أن تعاني من آلام الظهر.

غالبًا ما تكون التغيرات الفسيولوجية والعضلية الهيكلية المتعلقة بالظهر مترابطة. تحدث آلام الظهر المرتبطة بالحمل بشكل شائع بسبب التغيرات في الوضع أثناء الحمل ، وزيادة تراخي الأربطة ، وانخفاض وظائف عضلات البطن

" التمارين العلاجية" ساعدت من 50-70 في المائة من النساء الحوامل عن آلام الظهر في مرحلة ما أثناء الحمل ؛ مما يساهم في فقدان أيام العمل وانخفاض القدرة الوظيفية.

بالإضافة إلى ذلك ، قد تستمر الأعراض في فترة ما بعد الولادة ، مع انتشار يصل إلى 68 في المائة من النساء ، لمدة تصل إلى 12 شهرًا بعد الولادة. قالت الدكتورة باتهير إن النساء اللائي يتمتعن بلياقة بدنية أقل عمومًا من آلام الظهر أثناء الحمل.

يمكن علاج أعراض آلام أسفل الظهر بشكل فعال من خلال العديد من تمارين أسفل الظهر التقليدية ، وميكانيكا الجسم المناسبة ، وتعليمات الموقف وتحسين تقنيات العمل. وأشار إلى أن أفضل طريقة هي استشارة أخصائي العلاج الطبيعي الذي يمكنه فحصك بدقة واقتراح تمارين مناسبة.

كيف يمكن لأخصائي العلاج الطبيعي المساعدة أثناء الحمل؟

يمكن لاختصاصي العلاج الطبيعي تقييم الصحة البدنية وتحديد أي مشاكل في العضلات والعظام أو الجهاز العصبي العضلي يمكن أن يتفاقم بسبب الحمل. يجب أن يحدد أخصائي العلاج الطبيعي ويوصي بالحلول لمنع حدوث أي مشكلة. بعد التقييم ، يمكن أن يوصوا بتمارين الساق لمنع توسع الأوردة ، ويتم تدريس تقلصات البطن لممارستها في أوضاع مختلفة.

أخصائيو العلاج الطبيعي يعلمون النساء الحوامل كيفية التعرف على التوتر والتعامل معه. أثناء المخاض ، يمكن لمبادئ الاسترخاء بما في ذلك الوعي بالتنفس أن تقلل من شدة الألم ".

نصائح للعناية بالظهر : يتم تقليل إجهاد الظهر إلى الحد الأدنى عندما يتم تثبيت العمود الفقري في منحنياته الطبيعية.

بعض التوصيات المعتادة:

* تمارس تمارين تصحيح الوضع من أوضاع مختلفة. الوقوف والجلوس والكذب والكذب.

* نصيحة الرفع: وتشمل الرفع من ارتفاع والحمل وكذلك الرفع من مستوى الأرض.

المبادئ التي يجب اتباعها عند الرفع هي:

* يجب أن تكون الأرجل متباعدة لزيادة قاعدة الدعم.

* يجب أن يكون الجسم المراد رفعه قريبًا من الجسم.

* عند الرفع من الأرض ، من المهم التأكد من أن الوزن خفيف بدرجة كافية ليتم رفعه بشكل مريح.

* عند الرفع من ارتفاع ، من المهم الإمساك بالجسم بالقرب من الجسم والتأكد من سهولة الوصول إلى الارتفاع.

إعادة تأهيل قاع الحوض

تعد إعادة تأهيل قاع الحوض طريقة قيمة ، بغض النظر عن الحالة الطبية للمريض أو سبب الأعراض. غالبية النساء ليست على دراية بوجود عضلات قاع الحوض ، وحتى أقل وعيًا بوظيفتها ودورها في الأنشطة اليومية. على الرغم من توفر الكثير من البيانات على الإنترنت ، إلا أنه من المهم الحصول على تقييم فردي ورعاية مخططة وفقًا لذلك ، كما قال الدكتور باتهير.

تحسين القدرة على التحمل والحفاظ عليها

يجب على النساء اللواتي يمارسن تمارين القلب الاستمرار في ممارسة الرياضة أثناء الحمل للحفاظ على لياقتهن القلبية الرئوية. ومع ذلك ، فإن هذه التوصيات خاصة بالنساء اللائي ليس لديهن عوامل خطر على الأم أو الجنين ، كما شارك الدكتور باثاري.

يُنصح بأن تشارك جميع النساء في تمارين خفيفة إلى معتدلة من أجل القوة والفوائد القلبية الرئوية. يتضمن ذلك 15-30 دقيقة / جلسة في معظم الأيام.

يفضل البرامج الفردية التي تعتمد على مستويات اللياقة قبل الحمل. يساعد البرنامج على تحسين الصحة العامة للفرد بما في ذلك الجانب النفسي.

تشعر معظم النساء براحة أكبر لفهم العملية الجديدة وتعلمها وتنظيمها في منازلهن حيث يمكن القيام بذلك أثناء إدارة بقية المهام ويساعدهن على تجنب القلق من السفر للوصول إلى مركز العلاج الطبيعي.