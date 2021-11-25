استغاثة لإنقاذ 400 شخص من الغرق على قارب هجرة في البحر المتوسط

أطلق مشروع (ألارم فون) الإنساني غير الحكومي التابع لمنظمة (ووتش ذا ميد) نداء استغاثة لإنقاذ أكثر من 400 شخص معرضين لخطر الغرق موجودين على متن قارب هجرة في البحر المتوسط يتسرب الماء إليه، بعدما توفي ثلاثة أشخاص من بينهم بالفعل.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) في نسختها العربية عن المشروع الإنساني قوله إنه أبلغ السلطات بشأن وضع المهاجرين منذ 15 ساعة، بينما تتخذ السلطات المعنية موقف المتفرج.

ومن جانب آخر، طالبت منظمة (ميديترانيا سيفينج هيومانز) وزارتي الدفاع والداخلية الإيطاليتين بضرورة التدخل على الفور ومد يد المساعدة لهؤلاء المعرضين للخطر.



وكتبت المنظمة في تغريدة على تويتر، قالت فيها إن القارب المذكور يواجه صعوبات في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، ويحمل على متنه نحو 430 شخصًا، مبينةً أن القارب يتحطم ببطء ويمتلئ بالماء ويحمل على متنه ثلاثة جثامين بالفعل.



ووجهت المنظمة أصبع الاتهام نحو السلطات الأوروبية لأنها تراقب الأمر بصمت ولا تتخذ أي إجراء لإنقاذ المهاجرين، في الوقت الذي يتحطم فيه القارب منذ عدة ساعات نصب أعين الكثيرين مباشرة.

