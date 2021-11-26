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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يدعم حسام غالي في انتخابات النادي الأهلي.. شاهد

صدى البلد

دعم أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، حسام غالي نجم الأهلي السابق والمرشح لعضوية مجلس إدارة النادي، في انتخابات النادي الأهلي، ونشر صورة له معه عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، وعلق ميدو: “Good luck brother ”.

وقال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إن مجلس الإدارة الحالي اختيار ثلاثة شخصيات ‏في شركة كرة القدم وهم: “ياسين منصور وهو عقلية اقتصادية جبارة، ورجل محب ‏للأهلي، ومصطفى مراد فهمي الذي عمل في الاتحاد الإفريقي لمدة 25 عامًا وفي الاتحاد ‏الدولي لكرة القدم وشخصية نجم صاعد ولاعب محترف وهو حسام غالي”.‏


وأضاف الخطيب خلال تصريحاته عبر قناة أون تايم: "أحتاج إلى شخص يستطيع أن يقوم ببعض الأدوار التي قمت بها خلال الفترة ‏الماضية بعدما تعرضت لإرهاق شديد خاصة في السفر والتواجد مع فريق الكرة، وكانت رغبتي ‏في وجود شخصية بمواصفات حسام غالي، والذي تواجد في  شركة الأهلي لكرة القدم وتعرف على منهجية ‏العمل في الشركة، وسيكون منسقا بين الإدارة والشركة وذلك جاء اختيار حسام غالي للانضمام إلى ‏القائمة".


وأشار إلى أن الشركة اجتمعت بجميع العاملين في قطاع كرة القدم خلال الفترة الماضية، وأنه مشرف ‏على الكرة من خلال مجلس الإدارة ويتم النقاش في كل شيء مع الشركة وفي كافة الإدارات ‏الخاصة بكرة القدم داخل النادي.


وأوضح الخطيب، أن الأهلي من خلال رؤيته وأفكاره القادمة يسعى الى تحضير كوادر جديدة مثلما حدث مع ‏محمد الجارحي ومحمد سراج ومحمد الدماطي، من منطلق التفكير في مستقبل النادي.

 

احمد حسام ميدو محمود الخطيب النادي الأهلي حسام غالي

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