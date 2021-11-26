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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي

القوي العاملة: تخريج 40 شخصا في الدورة الثانية على الفندقة الشاملة بسوهاج

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، إنتهاء فعاليات الدورة التدريبية الثانية للفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة والتي استمرت أربعة أسابيع بالمركز .

 وأوضح وزير القوي العاملة أن التدريب يتم علي أربعة أقسام هي: الطهي والمطبخ ، والتحضير والمشروبات ، والاستقبال ، وخدمة الغرف والمغسلة ، مشيرا إلي أن الجانب العملي يمثل 80% والنظري الذي يمثل 20% .

وأضاف وزير القوي العاملة أن الدورة التدريبية التى تم عقدها تخرج منها  40 متدربأ ومتدربة  من خريجي الدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا ، وتم تشغيل 13 متدرب منهم في فنادق هيلتون الاقصر ، ونايل كروزر ، وswiss inn resort بالغردقة ، sultan gardins resort  بشرم الشيخ ، ومطعم apple food . 

ومن جانبه قال الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج : إن التدريب يشمل أيضا  ندوات تثقيفية في حقوق العمال وواجباتهم طبقاً لقانون العمل 12 لسنة 2003 ، السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، حقوق المرأة وتشغيل النساء وتكافؤ الفرص في القانون ووفقا لقرارات وزير القوي العاملة الجديدة رقم 43 لسنة 2021 والذي حدد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها ، ورقم 44 لسنة 2021 والذي حدد تنظيم عمل النساء ليلا .

وأشار إلى أنه تم توزيع المنهج علي المتدربين الذي تم إعداده بالتنسيق بين الإدارة المركزية للتدريب المهني وبرنامج الأغذية العالمي وقسم التدريب بالهيلتون، مشيرا إلي أنه تم توفير مواد التدريب والزي الخاص بالمتدربين والتأمين عليهم ضد إصابات العمل.

كما تم تجهيز ورشة الفندقة والتشغيل التجريبي لها وتزويدها بكافة الأدوات اللازمة لإنجاح التدريب والوسائل التعليمية الحديثة من شاشات عرض وأجهزة تابلت ،  وتوفير مواد التطهير والتعقيم والكمامات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

 

 

 

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وزير القوى العاملة محمد سعفان الدورة التدريبية الثانية للفندقة الشاملة التدريب المهنى حي الكوثر مديرية القوى العاملة

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