تشويه صورة الأب.. خطيب الأزهر: أفعال محرمة ترتكبها الزوجة بعد الطلاق

قال الدكتور عباس شومان، المشرف العام على لجان الفتوى في الأزهر الشريف، إن من مظالم المطلقين للمطلقات ما يلجأ إليه بعض الرجال بعد الطلاق، هو تشويه صورة الأم عند أولادها والاجتهاد في أنها أم ليست صالحة حتى يوقع البغضاء في قلوب الأطفال عن الأم.



وأضاف عباس شومان، في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، أن الأزواج حين يقدمون على هذا الذنب العظيم، فإنهم يفقدون الثقة في الأطفال عن النساء جميعا وليس في أمهم فقط، ويحكمون على حياة الأطفال الزوجية بعد الكبر بالفشل الذريع، وقد تكون الأم بريئة من كل هذا.

وأشار إلى أن المطلقات كذلك قد يرتكبن مظالم تجاه الأزواج، ومنها إذا حصلت على حكم طلاق اجتهدت في الافتراء على مطلقها وادعاء حقوق مالية لم تأخذها مع أنها أخذتها بل واتهام الزوج بسرقة ذهبها ومالها، وهذا كله قد يوصل الزوج البريء إلى الحبس، وذلك كله من باب التنكيل بالزوج.

وأكد أن الظلم حرام بكافة أنواعه وأطرافه، سواء كان من الرجال والنساء، كذلك من المظالم ما ترتكبه الأم من حرمان والد طفلها من رؤية الأطفال لأنها صاحبة الحضانة، وعليها أن تعلم أن حق الحضانة لا يعني حرمان الوالد من رؤية أطفاله.

وأوضح أنه من الجنايات التي ترتكبها الزوجات، تخريب نفسية وصورة الوالد عند أولاده فهي لا تكف عن اتهام والدهم بأنه سبب الخراب وأنه من تسبب في هدم الأسرة، والخير أن تبقى الزوجة على صورة الأب نقية ليفخر أولادها بالانتماء إلى أبيهم.