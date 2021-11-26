عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تشويه صورة الأب.. خطيب الأزهر: أفعال محرمة ترتكبها الزوجة بعد الطلاق

الزوجة والزوج
الزوجة والزوج

قال الدكتور عباس شومان، المشرف العام على لجان الفتوى في الأزهر الشريف، إن من مظالم المطلقين للمطلقات ما يلجأ إليه بعض الرجال بعد الطلاق، هو تشويه صورة الأم عند أولادها والاجتهاد في أنها أم ليست صالحة حتى يوقع البغضاء في قلوب الأطفال عن الأم.

 

إخفاء المرتب.. خطيب الأزهر يكشف عن أفعال محرمة يرتكبها الزوج بعد الطلاق

خطيب الأزهر: يحرم على الزوج أخذ حقوق المختلعة في حالة الاضطرار


وأضاف عباس شومان، في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، أن الأزواج حين يقدمون على هذا الذنب العظيم، فإنهم يفقدون الثقة في الأطفال عن النساء جميعا وليس في أمهم فقط، ويحكمون على حياة الأطفال الزوجية بعد الكبر بالفشل الذريع، وقد تكون الأم بريئة من كل هذا.

وأشار إلى أن المطلقات كذلك قد يرتكبن مظالم تجاه الأزواج، ومنها إذا حصلت على حكم طلاق اجتهدت في الافتراء على مطلقها وادعاء حقوق مالية لم تأخذها مع أنها أخذتها بل واتهام الزوج بسرقة ذهبها ومالها، وهذا كله قد يوصل الزوج البريء إلى الحبس، وذلك كله من باب التنكيل بالزوج.

وأكد أن الظلم حرام بكافة أنواعه وأطرافه، سواء كان من الرجال والنساء، كذلك من المظالم ما ترتكبه الأم من حرمان والد طفلها من رؤية الأطفال لأنها صاحبة الحضانة، وعليها أن تعلم أن حق الحضانة لا يعني حرمان الوالد من رؤية أطفاله.

وأوضح أنه من الجنايات التي ترتكبها الزوجات، تخريب نفسية وصورة الوالد عند أولاده فهي لا تكف عن اتهام والدهم بأنه سبب الخراب وأنه من تسبب في هدم الأسرة، والخير أن تبقى الزوجة على صورة الأب نقية ليفخر أولادها بالانتماء إلى أبيهم.

الأزهر الدكتور عباس شومان الطلاق تشويه صورة الأم الاطفال خطبة الجمعة

ترشيحاتنا

أول تعليق من الصحة على متحور كورونا الجنوب أفريقي

الخطيب يدلي بصوته في الانتخابات

مؤشرات.. قائمة الخطيب تتفوق في التصويت بانتخابات الأهلي

بينهم 162 مصريا.. البحرية التونسية تنقذ 487 مهاجرا غير شرعي

وزير الشؤون الإسلامية السعودي: السيسي منحة ربانية لمصر في هذا التوقيت

وزير الرياضة الأسبق يدلي بصوته في انتخابات الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

رسميا.. كاف يعلن عن موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

نسخة منه في متحف متروبوليتان.. فستان السيدة انتصار السيسي مستوحى من ملكة فرعونية.. صور

الصحة تدفع بـ12 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث تصادم في العلمين

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوى فؤاد في حوار لـ صدى البلد: مشاركتي في تأسيس مهرجان القاهرة جاء بدافع وطني ولا أنتظر تكريمي عليه .. أقنعت زوجي الأسبق بدعم المهرجان

بعد مشاركتها في احتفالية الكباش.. هايدي موسى لـ صدى البلد: إحساس بالفخر فوق الوصف

رئيس الفيفا يفتتح المقر الجديد لاتحاد الكرة ومركز المنتخبات الوطنية| صور

تصريحات جريئة.. كيف هاجم مفيد فوزي دينا الشربيني وبماذا وصف علاقتها بعمرو دياب؟

فيديو

ضحكت عليهم بالكتاكيت.. سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

جوزي بيحب يصورني في غرفة النوم.. شاهد كيف رد مبروك عطية على السائلة

فيديو جراف.. بسمة وهبة أزمات صحية عديدة على الهواء.. ما القصة

إغلاق جديد بشارع الهرم بسبب المترو.. تعرف على التحويلات المرورية|فيديو

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ