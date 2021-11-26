بيطري الغربية: تحصين 183 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم الجمعة، 183 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، خلال الحملة القومية الثالثة التي انطلقت منتصف شهر نوفمبر الجاري.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة والذى يبلغ 266554 حيوان، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

وأضاف أنور، أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

وكان محافظ الغربية قد أكد، أهمية تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية ، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية، وإجراء التحصينات الدورية و الإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.