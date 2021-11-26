الأردن يعزي روسيا في ضحايا حادث منجم الفحم

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عن أحر التعازي لحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديقة في ضحايا حادث منجم الفحم بمقاطعة كيميروفو في منطقة سيبيريا والذي وقع يوم أمس، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

وعبّر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، عن تضامن ووقوف المملكة مع حكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديقة، وخالص التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، وفق صحيفة الدستور الأردنية.

وكانت أعلنت السلطات الروسية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حادث حريق منجم "ليستفياجنايا" للفحم في مقاطعة كيمروفو بمنطقة سيبيريا في روسيا، اليوم إلى 52 شخصا.

وذكر مسؤولون في هيئات الطوارئ أن "المعلومات الأولية تفيد بأنه لا يوجد أحد على قيد الحياة في المنجم، ولقي 52 شخصا مصرعهم بينهم 6 من عناصر الإنقاذ".

وأشار متحدث باسم إدارة دائرة بيلوفسكي في كيميروفو إلى أن "الضحايا اختنقوا بغاز أول أكسيد الكربون".