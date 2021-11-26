الدوري المصري.. البنك الأهلي ينتزع فوزا قاتلا من المقاولون العرب

حقق فريق البنك الأهلي، فوزا قاتلا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري المصري.

تلقى المقاولون ضربة قوية في الدقيقة 44، بطرد عبد الرحمن خالد بعد حصوله على إنذارين.

وافتتح أسامة إبراهيم التسجيل لفريق البنك الأهلي في شباك المقاولون العرب الدقيقة 58، من عمر المبارة.

وأدرك محمد سميرالتعادل لصالح المقاولون العرب في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، لكن رد البنك الأهلي كان سريعا بتسجيل الهدف الثاني بعدها بدقيقتين فقط عن طريق محمود قاعود.

وسيطر البنك الأهلي على مجريات المباراة بنسبة استحواذ بلغت 52 %، وسدد 9 تسديدات منهم 4 تصويبات على المرمى.

في المقابل سدد المقاولون العرب تصويبة، منهم تسديدتين فقط بين القائمين والعارضة.

ترتيب البنك الأهلي والمقاولون العرب:

بهذه النتيجة رفع البنك الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 5 نقاط في المركز الـ 14.