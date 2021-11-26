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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصف الشوارع الضيقة ببلاط الإنترلوك في كفر الشيخ.. صور

جانب من أعمال الرصف
جانب من أعمال الرصف

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار أعمال التطوير وتركيب بلاط الانترلوك بشوارع حي ميت علوان وبمدينة سيدي غازي وبمدينة فوة، وبمصيف بلطيم.

 

وأضاف، أنه سيتم رصف الطرق الضيقة بأحياء المدن تباعاً، لتسهيل حركة مرور المواطنين وذلك ضمن خطة شاملة للتطوير والتجميل تقوم بها المحافظة على مستوى المراكز والمدن والأحياء، وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين البيئة العامة، لإعادة الوجه الحضاري للمحافظة، في ظل اهتمام الدولة بهذا الملف الهام.

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وقال محافظ كفر الشيخ، إن أعمال رصف الشوارع والطرق الضيقة بدأت بحي ميت علوان أقدم الأحياء الشعبية بعاصمة المحافظة، لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري له ضمن خطة شاملة لتطوير الحي ضمت كافة المرافق بالحي، كما تم رصف عدد من طرق شوارع مدينة فوه ذات الطابع الأثري والتاريخي للمنطقة التي تزخر بالعديد من المعالم الأثرية، كما تم رصف شوارع مصيف بلطيم.

 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه رؤساء المدن بضرورة متابعة الأعمال الجاري تنفيذها من للاطمئنان على سير العمل وتنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين ليضفي عليها شكلًا جماليًا وحضاريًا.

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كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ بلاط رصف الطرق مدن كفر الشيخ أعمال التطوير

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