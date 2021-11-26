بصمات موسيماني تظهر في 6 جولات.. التاريخ يسجل انطلاقة الأهلي من جديد

أعلى معدل تهديفي منذ نصف قرن

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل فترة التوقف القادمة في تأمين صدارة جدول الترتيب العام لبطولة الدوري الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعد الفوز في 6 مباريات متتالية، على حساب فرق الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة وسموحة.

وتمكن موسيماني المدير الفني الحالي للأهلي، من إظهار بصماته الفنية من خلال تحقيق رقم قياسي جديد مع النادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز بتحقيق 18 نقطة بعلامة كاملة بالفوز في 6 مباريات في الجولات الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وخلال تلك الفترة سجل لاعبي الأهلي 18 هدفًا، وهو أعلى معدل تهديفي يسجله الأهلي منذ نصف قرن، خلال الـ6 جولات الأولى من عمر المسابقة، وتحديدًا عندما سجل الفريق 20 هدفا، في الجولات الـ 6 الأولى موسم 1962 – 1963.

وتعد هذه الإنطلاقة من أفضل انطلاقات الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، فيبدو أن الموس يقتحم عالم الأرقام القياسية مع النادي الأهلي.

سجل السويسري رينيه فايلر ثالث أقوى انطلاقة للنادي الأهلي في تاريخ مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد فوزه الكاسح على طنطا (5-0) في الجولة 13 في الدوري المصري.

الرقم القياسي في أفضل انطلاقات القافلة الحمراء في الدوري المصري مسجل باسم البرتغالي مانويل جوزيه في موسم 2004-2005 عندما حقق 17 انتصار متتالي.

وفي المركز الثاني، يأتي الهولندي بونفرير بعدما حقق 12 انتصار متتالي في موسم 2002-2003، ثم جوزيه في المركز الثالث مرة أخرى برصيد 11 انتصار متتالي في موسم 2005-2006.

فايلر عادل رقم مانويل جوزيه الأقل، وسجل ثالث أقوى انطلاقة في تاريخ الأهلي برصيد 11 انتصار متتالي بعدما حقق العلامة الكاملة في الدوري المصري وفاز بكل مبارياته حتى الآن.

في موسم 2005-2006 فاز الأهلي على الكروم وأسمنت أسيوط وغزل المحلة وإنبي والأولومنيوم ليحقق 15 نقطة في الأسابيع الخمسة الأولى، ومن وقتها لم يكرر النادي الأحمر هذا الإنجاز إلا في الموسم الحالي.

ماذا حدث منذ 2005 وحتى الآن

في موسم 2006-2007 حقق الأهلي 11 نقطة من أول 5 مباريات بعد فوز على طنطا وبترول أسيوط والاتحاد، وتعادلين مع الترسانة والمقاولون.

في موسم 2007-2008 جمع الأهلي 11 نقطة في أول 5 مباريات بعد فوز على المحلة وحرس الحدود والزمالك، وتعادلين مع المصري والمقاولون.

في موسم 2008-2009 حصد الأهلي 12 نقطة بعد الفوز على الأوليمبي والمقاولون وبتروجيت وبترول أسيوط والخسارة من المصري.

في موسم 2009-2010 حصل الأهلي على 11 نقطة بعد الفوز على المحلة والشرطة والجيش، وتعادلين مع المصري وحرس الحدود.

في موسم 2010-2011 حصد الأهلي 11 نقطة بعد الفوز على الجيش ووادي دجلة والإنتاج الحربي، وتعادلين مع المصري والشرطة.

في موسم 2011-2012 جمع الأهلي 11 نقطة بعد الفوز على حرس الحدود والاتحاد السكندري وإنبي، وتعادلين مع بتروجيت والجونة.

في موسم 2012-2013 جمع الأهلي 9 نقاط بعد الفوز على تليفونات بني سويف وحرس الحدود ووادي دجلة، وخسارتين من المحلة وسموحة.

في موسم 2013-2014 حصد الأهلي 12 نقطة بعد الفوز الإنتاج وسموحة وإنبي والرجاء والخسارة من المقاولون.

في موسم 2014-2015 حصد الأهلي 8 نقاط بعد الفوز على الشرطة ودمنهور، وتعادلين مع الإسماعيلي والأسيوطي والخسارة من الرجاء.

وفي موسم 2015-2016 حصد الأهلي 9 نقاط في أول 5 مباريات بعد الفوز على الجيش والمحلة وبتروجيت ثم خسر مرتين من المقاصة وسموحة.

وفي موسم 2016-2017 حصد الأهلي 13 نقطة في أول 5 مباريات بعد التعادل مع الإسماعيلي في أول مباراة والفوز على المقاولون العرب، وادي دجلة، الداخلية، بتروجت.



وفي موسم 2017-2018 حقق الأهلي أقوى انطلاقه له في الدوري حيث فاز 14 مباراة متتالية في بطولة الدوري برصيد 42 نقطة.

وفي موسم 2018-2019 حصد الأهلي 12 نقطة في أو ل 5 مباريات بعد تلقي الهزيمة من بيراميدز والفوز في أربع مباريات متتالية.

وفي موسم 2019-2020 حقق الأهلي الفوز في 8 مباريات متتالية في الدوري الممتاز، ولكن تعرقل في المباراة التاسعة أمام سموحة وتعادل 1-1.

وفي الموسم الماضي 2020-2021 حقق الأهلي الفوز في أول ثلاث مباريات ثم تعادل مع وادي دجلة وتمكن من حصد 13 نقطة بعد المباراة الخامسة.