الخطيب رئيساً للأهلي لمدة 4 سنوات قادمة.. العامري نائب

حسم محمود الخطيب انتخابات النادي الأهلي لمدة 4 مواسم قادمة وفقا للإحصائيات الأولية للجان الإنتخابية .

وحسم العامرى فاروق مقعد نائب رئيس النادي الأهلي لمدة أربع سنوات.

كشفت المؤشرات الأولية لنتائج الفرز بانتخابات النادي الأهلى فوز قائمة الكابتن محمود الخطيب بالكامل فى الانتخابات التى أجريت اليوم.

أوضحت المؤشرات الأولية بعد فرز العديد من اللجان عن حصول القائمة بالكامل على أغلبية أصوات الجمعية العمومية، حيث يتواجد محمود الخطيب على كرسى الرئاسة والعامرى فاروق نائبا وخالد مرتجى أميناً للصندوق وفى العضوية فوق السن كل من الدكتور محمد شوقى ومحمد الغزاوى وطارق قنديل وحسام غالى ومهند مجدى ومحمد الدماطي و محمد سراج الدين وفى العضوية تحت السن كل من محمد الجارحي ومى عاطف.

رسميا..

والعامرى فاروق نائبا.