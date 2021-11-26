أول تعليق من خالد مرتجى عقب انتهاء انتخابات الأهلي

عبر خالد مرتجي المرشح على منصب أمانة الصندوق في انتخابات النادي الأهلي، ضمن قائمة الخطيب سعادته الكبيرة بالحضور الكبير لأعضاء الجمعية العمومية للنادي في انتخابات اليوم.

وأضاف :"وعي الجمعية العمومية التي نراهن عليها والذين حضروا اليوم لتقديم رسالة حب للكابتن محمود الخطيب".

وتابع :"كنت سعيدا بالجمعية العمومية، وهناك أعضاء حضروا من الخارج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات".

وتابع :"محمود الخطيب وعد وأوفى في الانتخابات الماضية والأربع سنوات المقبلة ستكون استكمال لعائلة الأهلي وأن يكون النادي سر السعادة والبسمة على وجوه الأهلاوية".

وزاد :"الإدارة التنفيذية قدمت مجهودًا رائعًا وهذا ليس بجديد على النادي الأهلي".

وأكمل :"الجمعية العمومية واعية جدًا وحضرت لكي تمنح صوتها للجمعية العامة وهي جماهير النادي الأهلي، وإن شاء الله القائمة تفوز نعمل على تحقيق كل شيء إيجابي للنادي".

وتشير مؤشرات الانتخابات في النادي الأهلي باكتساح قائمة محمود الخطيب المؤشرات الأولية