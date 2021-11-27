علاقة فيروس الإيدز بمتحورات كورونا وجنوب إفريقيا.. الصحة توضح

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، حقيقة علاقة فيروس الإيدز بمتحورات كورونا وجنوب إفريقيا.

وآضاف خالد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن متحور كورونا القادم من جنوب إفريقيا الجديد ليس أول متحور، بل خامس متحور لكورونا، ومنهم الألفا والبيتا والدلتا، واليوم الاوميكرون.

وتابع أنه خلال إكتشاف التحور الموجود حاليا، فجنوب إفريقيا يوجد بها حوالي 8.2 مليون شخص مصاب بفيروس الإيدز، وبالتالي هم أكثر الأشخاص التي لديهم نقص بالمناعة او ضغف، لافتا إلى أن متحور كورونا الجديد أكتشف فى أشخاص مناعتهم ضعيفة.

وأشار: “التغير الذى يحدث فى الفيروس، ودا حتي تغير يحدث فى فيروس الانفلوانزا دا شئ طبيعي متعودين عليه، ولكن هناك فرق بين حدوث طفرة أو عن طريق حدوث تحور أو سلالة جديدة”، متابعا أن تلك التحورات عندما تظل فى جسم إنسان لفترة طويلة لصاحب المناعة الضعيفة فى خلال شهرين يحدث أخطاء، وتلك هي الطفرات، ومن الممكن أن يتحول لتحور، ومنعرفش أنه مؤذى ولا لا".