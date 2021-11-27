إزالة 11 حالة تعد على أملاك الدولة في دمياط ضمن الموجة 18

محافظة دمياط

اكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار أعمال حملات الموجة ١٨ لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثالثة والتى إنطلقت منذ ٦ نوفمبر الجارى، حيث تم اليوم تنفيذ حملة أسفرت عن إزالة ١١ حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة ١٧١٣م٢ بمركز دث تابعين لولاية حماية النيل .

أوضحت محافظ دمياط أنه قد بلغ إجمالي عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة ٥٨٣ حالة بمناطق مختلفة وذلك بمساحة إجمالية ١٠٩٠٢٦ م٢.

وقالت الدكتورة منال عوض " أن المحافظة تتعامل وبكل حسم مع كافة صور التعديات للحفاظ على أملاك الدولة وحقوق الشعب وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وتابعت أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالرصد الفورى لأى حالة تعدى فى المهد والتعامل معها فورًا.

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