بعد حفل طريق الكباش .. هنا الزاهد : فخورة أنى مصرية

نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام صورة جديدة.

وظهر فى الصورة حفل إفتتاح طريق الكباش فى الأقصر، وعلقت قائلة"هى دى مصر أم الدنيا، فخورة انى مصرية".

جوازة معقربة هو اسم المسرحية التي يخرجها أوتاكا، وهي تأليف وأشعار أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، ويشارك في بطولتها بيومي فؤاد.

أكد الفنان أحمد فهمي في تصريح خاص لصدى البلد أنه يقوم حاليا بعمل بروفات مسرحيته وذلك تمهيدا لعرضها في موسم الرياض .

أضاف أحمد فهمى :" متحمس للغاية خاصة وانها التجربة الاولى لي في المسرح ؛ وأتمني أن اوفق فيها ".

اختتم :" المسرحية سيشارك فيها ايضا هنا الزاهد وبيومي فؤاد ومحمد ثروت؛ وهم لهم تجارب في المسرح ".

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أكد الفنان أحمد فهمي، عدم صحة الشائعات التي زعمت خناقته مع الفنان أحمد حاتم بسبب مشاهد الفنان احمد حاتم مع زوجته هنا الزاهد في فيلم قصة حب، قائلا: "هنا الزاهد وأحمد حاتم لهم أكثر من عمل بعد فيلم قصة حب، ولو أنا مضايق من احمد هخلي مراتي تمثل معاه كل الأعمال دي".