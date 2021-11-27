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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس غدا.. شوائب عالقة في الجو وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

الطقس غدا
الطقس غدا

تشهد الأحوال الجوية، خلال الطقس غدا، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، بقيم تتراوح من 3 لـ 4 درجات مئوية.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، حول الطقس غدا،  يكون معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

ويبقى الطقس غدا، خلال فترات الليل، مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من وجود نشاط الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتظهر شوائب عالقة في الجو نهارا، خلال الطقس غدا، وتستمر حتى الأربعاء المقبل، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 18.

السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 20.

شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 15.

جنوب الصعيد 34 للعظمى والصغرى 16.

الطقس غدا هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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