عن احتفال طريق الكباش.. عميد آثار القاهرة: أفضل ترويج للسياحة بمحافظة الأقصر

علق الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، على افتتاح طريق الكباش خلال الايام القليلة الماضية، قائلا: "إنه إنجاز يضاف الي انجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزير الدكتور خالد العناني.

وأشار الدكتور أحمد رجب، إلفى أن احتفال طريق الكباش يعتبر أفضل ترويج لمحافظة الأقصر والسياحة بها حيث توجهت أنظار العالم أجمع إلي مصر لمتابعة هذا الحدث.

وأوضح “ رجب ”، أن طريق الكباش يصل بين معبدي الكرنك والاقصر و يبلغ طوله 2700 متر وعلي جانبيه أكثر من 1000 تمثال منحوت لابي الهول برأس آدمي أو برأس كبش ويرجع تأسيس هذا الطريق إلي عهد الملك امنحتب الثالث تاسع ملوك الأسرة 18 الفرعونية والذي حكم بين عامي 1391 و 1353 ق م.

واشار إلى أن هناك احتفالات ومهرجانات مستمرة خصوصا مهرجان الاوبت في الشهر الذي يلي الفيضان حيث يذهب الملك وزوجته وابنه في هذا الطريق تتقدمهم الزوارق والاحتفالات والعجلات الحربية والراقصات والمغنيات وحاملة القرابين في احتفال مهيب وهذه كانت اخر الاضافات التي بها اكتمل طريق الكباش علي يد الملك نختنبو الاول مؤسس الأسرة 30 الفرعونية .



وأكد أن هذا الاحتفال المهيب الذي رأيناه من أغاني وموسيقى فرعونية واضواء مبهرة ومظاهر تعرض عظمة الحضارة الفرعونية القديمة هو خير ترويج للسياحة وهو استكمال لجهود الدولة في النهوض بالمواقع الأثرية وتطويرها والترويج السياحي تلك النهضة الكبيرة والطفرة الهائلة التي شهدها قطاع الآثار والسياحة والدعم اللامحدود من الدولة لهذا الملف بما يؤكد حرصها الشديد علي بناء الدولة المتقدمة المتطورة ولكن بنكهة الماضي الخالد الذي تتميز بها مصر.