عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عن احتفال طريق الكباش.. عميد آثار القاهرة: أفضل ترويج للسياحة بمحافظة الأقصر

عميد كلية الاثار
عميد كلية الاثار جامعة القاهرة

علق الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، على افتتاح طريق الكباش خلال الايام القليلة الماضية، قائلا: "إنه إنجاز يضاف الي انجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزير الدكتور خالد العناني.

 

وأشار الدكتور أحمد رجب، إلفى أن احتفال طريق الكباش يعتبر أفضل ترويج لمحافظة الأقصر والسياحة بها حيث توجهت أنظار العالم أجمع إلي مصر لمتابعة هذا الحدث.

 

وأوضح “ رجب ”، أن طريق الكباش  يصل بين معبدي الكرنك والاقصر و يبلغ طوله 2700 متر وعلي جانبيه أكثر من 1000 تمثال منحوت لابي الهول برأس آدمي أو برأس كبش ويرجع تأسيس هذا الطريق إلي عهد الملك امنحتب الثالث تاسع ملوك الأسرة 18 الفرعونية والذي حكم بين عامي 1391 و 1353 ق م. 

txt

انتظام اليوم الأول من امتحانات الميدتيرم بـ آثار القاهرة

txt

بحضور محمد أبو العينين.. عميد سياسة واقتصاد القاهرة يكشف تفاصيل الملتقى التوظيفى 22

 

واشار إلى أن هناك احتفالات ومهرجانات مستمرة خصوصا مهرجان الاوبت في الشهر الذي يلي الفيضان حيث يذهب الملك وزوجته وابنه في هذا الطريق تتقدمهم الزوارق والاحتفالات والعجلات الحربية والراقصات والمغنيات وحاملة القرابين في احتفال مهيب وهذه كانت اخر الاضافات التي بها اكتمل طريق الكباش علي يد الملك نختنبو الاول مؤسس الأسرة 30 الفرعونية . 


وأكد أن هذا الاحتفال المهيب الذي رأيناه من أغاني وموسيقى فرعونية واضواء مبهرة ومظاهر تعرض عظمة الحضارة الفرعونية القديمة هو خير ترويج للسياحة وهو استكمال لجهود الدولة في النهوض بالمواقع الأثرية وتطويرها والترويج السياحي تلك النهضة الكبيرة والطفرة الهائلة التي شهدها قطاع الآثار والسياحة والدعم اللامحدود من الدولة لهذا الملف بما يؤكد حرصها الشديد علي بناء الدولة المتقدمة المتطورة ولكن بنكهة الماضي الخالد الذي تتميز بها مصر.

الدكتور أحمد رجب كلية الاثار جامعة القاهرة افتتاح طريق الكباش الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور خالد العناني محافظة الاقصر مهرجان الاوبت

ترشيحاتنا

وشهد شاهد من أهلها.. إعدام عامل اغتصب طفلته 3 مرات في الدقهلية

علماء أمريكيون يكشفون خط الدفاع الأول ضد متحور كورونا الجديد

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

الداخلية التونسية تكشف ملابسات محاولة اقتحام مبنى الوزارة.. تفاصيل

ارتفاع العدس 2000 جنيه للطن .. الشعبة: أسعار الشحن والنقل وراء الزيادة

أعراض جديدة لـ متحور كورونا.. إعلان عاجل من جنوب أفريقيا بشأن أوميكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

معجزات قيام الليل والدعاء.. 9 كلمات ترددها خلفك الملائكة

عمرو أديب.. الدنيا مقلوبة بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا فائق الانتشار

مبروك عطية يرد على 4 فتيات وصلن إلى سن الـ 40 دون زواج

أوميكرون يثير الرعب عالميا ..منظمة الصحة العالمية تنتفض ومصر تتخذ إجراءات عاجلة

زيادة 15%.. مفاجأة حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

قطر تمنع دخول مواطني 3 دول أفريقية بسبب متحور "أوميكرون"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافد الجمهور على فعاليات اليوم الأول من مهرجان القاهرة

بعد احتفالية طريق الكباش.. محمد حماقي يتألق في إكسبو دبي

تفتح قلبها وخزائن أسرارها | فاطمة عيد في ضيافة صدى البلد

نشرة المنوعات.. وفاة أكبر عجوز في العالم.. عروس تستبدل عريسها بـ مانيكان.. وبيع مخطوطة آينشتاين بـ 200 مليون جنيه

فيديو

خطة مصر| كيف تواجه أوروبا متحور كورونا الجديد "أوميكرون"؟

سلع مدعومة.. بجنيه احصل على زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة

يحاسبه الله تعالى على ما فعله.. أفعال محرمة يرتكبها الزوج بعد الطلاق

طوارئ ومنع سفر.. ظهور متحور جديد خطير لـ كورونا

المزيد

ساحة رأي

مصر تبهر العالم

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

اﻟﻤﺰﻳﺪ