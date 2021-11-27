بلوجر يقدم محتوى عن قصص رعب على السوشيال ميديا: أنا بخاف | فيديو

كشف البلوجر روماني حبيب صاحب صفحة "في الضلمة" على السوشيال ميديا، تفاصيل تقديمه لـ محتوى عن قصص رعب .

وقال روماني حبيب في حواره مع الإعلامية منال سلامة في برنامج "حلو الكلام" المذاع على قناة "صدى البلد": "مش عارف سبب تخصصي في تقديم محتوى قصص الرعب، خاصة وأنني لا أفضل الاستماع إلى قصص الرعب".

وتابع روماني حبيب: "انا بخاف من أفلام الرعب وقصص الرعب بشكل كبير"، مضيفا:" أدرس في كلية تجارة جامعة عين شمس وعندي 21 سنة ".

وأكمل روماني حبيب: "أطرح فيديوهاتي بشكل كامل على صفحتي على الفيسبوك واليوتيوب، وأقوم بتنفيذ كل شيء سواء كان كتابة القصص أو تصويرها او القيام بمونتاج الحلقات، ولم اهتم بتحقيق أرباح في البداية ولم احصل على أموال من الأرباح لمدة 5 شهور".

ولفت روماني حبيب: "معظم التعليقات على الفيديوهات التي أقدمها تتمحور حول خوف الكثير من المشاهدين للفيديوهات بسبب طريقة إلقاء القصص واستخدام المؤثرات البصرية والصوتية".