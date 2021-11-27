بالأسماء .. الأوقاف: افتتاح 19 مسجدا بينها 3 ضمن مبادرة حياة كريمة ..الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 19 مسجدًا الجمعة القادمة ، منها 3 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة ، مسجدين منها إحلالًا وتجديدًا ، ومسجد واحد صيانة وترميمًا ، إضافة إلى ( 16 ) مسجدًا آخر إحلالًا وتجديدًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه (353) مسجدًا ، منها (307) مساجد جديدة ( إحلالًا وتجديدًا ) ، و(46) مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الإسكندرية:
1. الحكم العدل – بشاير الخير 5 بالقباري – حي غرب .
2. الحليم الودود – بشاير الخير 5 بالقباري – حي غرب.
3. الرزاق الوهاب – بشاير الخير 5 بالقباري – حي غرب.
4. الحي القيوم – بشاير الخير 5 بالقباري – حي غرب.
مديرية أوقاف مرسى مطروح:
5. نور الإسلام - باجوش.
مديرية أوقاف الشرقية:
6. الصفا – قرية شهداء 3 بحر البقر - مركز الحسينية.
مديرية أوقاف البحيرة:
7. النور – عزبة عبد المولى مبروك وشهرته الحبروك حفص - دمنهور.
8. القرية الخامسة – جنا كليس - أبو المطامير.
9. عزبة سلامة القبلي – نديبة – دمنهور.
10. أبو مصطفي – جزاير عيسى – مركز الدلنجات.
مديرية أوقاف الفيوم:
11. عثمان عبد الحي – العدوة – مركز الفيوم شمال.
12. مطر – الحامولي – يوسف الصديق.
13. الشيلابي – أبو كساه - ابشواي.
14. جعفر – زاوية الكرادسة – مركز الفيوم.
15. الرحمة – عزبة العمدية عتمان – مركز سنورس أول.
16. الصحابة – الصعيدي - مركز الفيوم جنوب.
17. الجندي – يوسف الصديق.
18. العتيق – كفر عبود - ابشواي.
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف البحيرة
1. عزبة مارون – الكوم الأخضر – حوش عيسى.