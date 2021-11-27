بالأسماء .. الأوقاف: افتتاح 19 مسجدا بينها 3 ضمن مبادرة حياة كريمة ..الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 19 مسجدًا الجمعة القادمة ، منها 3 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة ، مسجدين منها إحلالًا وتجديدًا ، ومسجد واحد صيانة وترميمًا ، إضافة إلى ( 16 ) مسجدًا آخر إحلالًا وتجديدًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه (353) مسجدًا ، منها (307) مساجد جديدة ( إحلالًا وتجديدًا ) ، و(46) مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الإسكندرية:



1. الحكم العدل – بشاير الخير 5 بالقباري – حي غرب .

2. الحليم الودود – بشاير الخير 5 بالقباري – حي غرب.

3. الرزاق الوهاب – بشاير الخير 5 بالقباري – حي غرب.

4. الحي القيوم – بشاير الخير 5 بالقباري – حي غرب.



مديرية أوقاف مرسى مطروح:

5. نور الإسلام - باجوش.



مديرية أوقاف الشرقية:

6. الصفا – قرية شهداء 3 بحر البقر - مركز الحسينية.



مديرية أوقاف البحيرة:



7. النور – عزبة عبد المولى مبروك وشهرته الحبروك حفص - دمنهور.

8. القرية الخامسة – جنا كليس - أبو المطامير.

9. عزبة سلامة القبلي – نديبة – دمنهور.

10. أبو مصطفي – جزاير عيسى – مركز الدلنجات.

مديرية أوقاف الفيوم:

11. عثمان عبد الحي – العدوة – مركز الفيوم شمال.

12. مطر – الحامولي – يوسف الصديق.

13. الشيلابي – أبو كساه - ابشواي.

14. جعفر – زاوية الكرادسة – مركز الفيوم.

15. الرحمة – عزبة العمدية عتمان – مركز سنورس أول.

16. الصحابة – الصعيدي - مركز الفيوم جنوب.

17. الجندي – يوسف الصديق.

18. العتيق – كفر عبود - ابشواي.



ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف البحيرة

1. عزبة مارون – الكوم الأخضر – حوش عيسى.