خالد ميري: "حياة كريمة" مشروع مصر الجديدة التي يقدمها السيسي للعالم

أكد الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، أن مشروع حياة كريمة يتعامل معه الرئيس السيسي وكأنه جزءًا من ممتلكاته، مشيرا إلى أن حفل إطلاق مشروع حياة كريمة كان حفلا لتشدين الجمهورية الجديدة.

وأكد خالد ميري، خلال حواره مع الإعلامي أحمد أبو زيد، ببرنامج "مانشت" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" مساء اليوم السبت، أن مشروع حياة كريمة، هو مصر الجديدة التي يقدمها الرئيس السيسي للعالم.

ولفت خالد ميري إلى أن مصر تعلم أن لديها مشكلات تواجهها، لذلك تتدخل وتعمل بأقصى سرعة في المشروعات لمعالجة المشاكل وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين الذين يستحقونها، لذلك يولي الرئيس السيسي أولوية لمشروع حياة كريمة ويتابعه باستمرار.

وأفاد خالد ميري بأن الرئيس أكد أن المشروع لو احتاج أن يتجاوز ميزانيته الـ 7 مليارات جنيه سيتم زيادة تكلفته، لما له من أهمية كبيرة للمجتمع.