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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار القاهرة يعلن إجراءات جديدة بشأن القادمين مباشر وترانزيت من دول جنوب إفريقيا

مطار القاهرة
مطار القاهرة

تلقت إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور حازم حسين مدير الإدارة، إخطارا من َقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية مشددة حيال الدول المنتشر فيها متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”، وخاصة السبع دول الإفريقية (جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني)، في حالة الوصول غير المباشر (ترانزيت) عبر مطار القاهرة.

وبحسب منشور وزارة الصحة، الذي حصل “صدى البلد” على نسخة منه، فإنه يجب تطبيق الإجراءات المقررة فيما يخص إجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع  ID NOW COVID-19 ، وحال ظهور أى حالة ايجابية، لا يسمح لغير المصريين، يمنع الراكب من صعود الطائرة التالية، ويعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها وتلتزم شركة الطيران بإعادة تلك الحالة الإيجابية، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية.

وفيما يخص الحالات الإيجابية من المصريين يتم تحويلهم إلى مستشفى الحميات أو مستشفى المعين، مع اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة من البروتوكول العلاجي للفيروس.

وفي حال سلبية الاختبار ، يتم السماح بالدخول مع العزل الذاتي لمدة 7 ايام، كما يستمر متابعته لمدة سبعة أيام أخرى عن طريق فريق الحجر الصحي حتى نهاية المدة القصوى لفترة حضانة الفيروس، ويتم عمل اختبار pcr في نهاية مدة الحجر.

ونص إخطار وزارة الصحة، على ضرورة إخطار خطوط ومكاتب الطيران بالإجراءات الجديدة، وخصوصا ما يتعلق بضرورة توقيع الراكب على قبول إجراءات الحجر الذاتي قبل صعود الطائرة، على أن يوقع الراكب بالموافقة على العزل الذاتي لمدة 7 أيام، ويتم تحصيل قيمة التحليل السريع ID NOW COVID-19، بالاضافة إلى قيمة تحليل PCR المقرر في نهاية فترة الحجر.

وبالنسبة للقادمين دون شهادة التطعيم الخاصة بالكورونا أو تحليل PCR إلى المطارات السياحية (الغردقة وشرم الشيخ ومرسي علم وطابا والأقصر) ، حال سلبية الاختبار السريع ID NOW يتم إجراء تحليل PCR، كشرط للدخول إلى الأراضي المصرية وتطبيق برتوكول الحجر الصحي المتبع في هذا الشأن.

مطار القاهرة الحجر الصحي متحور كورونا فيروس كورونا وزارة الصحة

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