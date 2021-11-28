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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

حفاظا على صحة المواطنين .. تبطين ترعة الخضروية الغربية مطالب أهالي نجع حمادي

صدى البلد

يتضرر أهالي مركز نجع حمادى التابعة لمحافظة قنا من ترعة الخضروية الغربية ؛ بسبب تراكم أكوام القمامة ،المسببه لانتشار الباعوض والحشرات نتيجة اختلاط القمامة بالمياه وانتشار الروائح الكريهة وتشويه المظهر العام بالقرية ويخشى الأهالي من أن تكون مصدرا للأمراض .

ويقول عماد الدين فتحى الزمر فى رساله بعث بها لخدمة شكاوى " بين الناس " الذى يقدمها موقع صدى البلد :  إن الترعة تحولت إلي بؤرة لتجميع القمامة وإلقاء الحيوانات النافقة بشكل دائم في الترعة ما يهدد صحة أهالي القرية بالأمراض والأوبئة ويجب على المسئولين ري وهندسة قنا وجميع الجهات المعنية بسرعة اتخاذ اللازم نحو هذه المشكلة، بتطهير وتغطية الترعة المارة وسط المنازل .


وأضاف إن القمامة والقاذورات الملقاه داخل الترعة حجبت سير المياه ، وضعفها لدى الاهالى لري محاصيلهم كما أكد ، أن ضعف مياه الرى تسبب فى بوار العديد من المحاصيل نتيجة العطش، وتقدمنا بشكوى للرى والصرف بمديرية رى قنا دون جدوى .

وناشد المسئولين بسرعة التدخل وادراج الترعة في خطة التغطية  بالمحافظة، وتطهير الترع بصفة دائمة من المخلفات والحيوانات النافقة ، للحفاظ علي صحة المواطنين.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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محافظة قنا الروائح الكريهة حفاظا على صحة المواطنين تطهير الترع تجميع القمامة الأمراض والأوبئة تطهير تغطيه الترع مركز نجع حمادي

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