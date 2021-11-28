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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسعر يتخطى 40 مليون دولار.. فيراري 250 GT SWB تتألق في معرض الرياض

صدى البلد

تشتهر شركة فيراري بتقديم العديد من السيارات الخارقة طوال تاريخها العريق، والتي شكلت علامة فارقة رفعت تسمها عالميا كواحدة من أقوى وأعظم الشركات المصنعة للسيارات في العالم، وبالعودة خلال ستينيات القرن الماضي، سنجد واحدة من الاصدارت العريقة والتي نافست فيراري بقوة في سباق لومان الشهير في فرنسا للسرعة والتحمل وتمكنت من حصد اللقب في مناسبات عديدة.

وتعتبر سيارة فيراري 250 GT SWB موديل 1961 واحده من أفضل السيارات التي أنتجتها الشركة الإيطالية عبر تاريخها، وتمكنت من خطف الأنظار كثاني أغلى سيارة في معرض الرياض الدولي للسيارات بعد سيارة فيراري 250 GTO، حيث بلغ سعرها 40 مليون و 128 ألف دولار، وتم إنتاج 55 نسخة.

ومؤخراً قدمت شركة RML Group البريطانية خططاً لأعادة أحياء سيارة فيراري 250 GT SWB مرة آخرى من خلال ثلاثة نسخ بمواصفات ميكانيكية أكثر تطوراً وقوة مع الاحتفاظ بمقصورتها التراثية الأنيقة، وهوية تصميمها الكلاسيكي التاريخي التي اشتهرت به في الماضي، وسيتم صنع هيكلها الخارجي الجديد من ألياف الكاربون، وإعادة تطوير نظام التعليق، مع تزويدها بزجاج كهربائي وتحسين الديناميكية الهوائية ونظام التعليق.

المواصفات الميكانيكية لسيارة فيراري 250 GT SWB

جاءت النسخة الكلاسيكية الأصلية من سيارة فيراري 250 GT SWB بمحرك V12 بسعة 3000 سي سي، يولد قوة تصل الى 276 حصان، بينما سيتم تزويد النسخة المعدلة منها بمحرك V12 بسعة 5500 سي سي يعمل بقدرة سحب طبيعي يولد قوة تصل الى 486 حصان وعزم أقصى للدوران يصل الى 568 نيوتن/متر بنظام دفع خلفي للعجلات، وتم صناعة المحرك الجديد في الأصل قبل شركة فيراري نفسها لسيارة مارنيلو 550. 

فيراري سيارة فيراري 250 GT SWB فيراري 250 GT SWB لومان سباق لومان فرنسا

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