السياحة: وسائل الإعلام العالمية لديها اهتمام كبير باحتفال طريق الكباش

كشف عمرو القاضي الرئيس التنفيذى لهيئة تنشيط السياحة، الجهود التي قامت بها الهيئة قبل وبعد فتتاح طريق الكباش للترويج للسياحة المصرية بصورة أكبر، مضيفا:"وسائل الإعلام العالمية لديها اهتمام كبير باحتفال طريق الكباش"..

وقال القاضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"،:" العديد من السفراء الأجانب زاروا الأقصر من قبل، وعندما رأوا الإنجاز على الأرض فيما يخص افتتاح طريق الكباش انبهروا بالأعمال التى قامت بها الدولة المصرية.

وأشار إلي أنه يتم تركيز الضوء على كل الأماكن السياحية فى مصر، وسيتم التركيز على المنيا وأسوان فى الفترة المقبلة بجانب محافظة الأقصر، مؤكدا أن المؤشرات المبدئية تؤكد زيادة نسبة الإشغال فى الموسم السياحى الشتوي.