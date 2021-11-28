كريم الزناتي يكشف سر عدم تقصيف الشعر والحفاظ عليه

تبحث العديد من السيدات والفتيات على موضة ألوان الشعر خلال هذا الشتاء، والطرق الصحيحة للحفاظ على الشعر من التقصف والهيشان والحفاظ عليه ايضًا من تعرضه للتساقط لذا يوضح مصفف الشعر كريم الزناتي هذه الأمور خلال السطور التالية.

ألوان شعر شتاء 2022

قال مصفف الشعر كريم الزناتي إن ألوان صبغة الشعر لهذا الشتاء تتجه نحو الألوان البلوند الفاتحة فهو لا يزال على الساحة منذ الصيف الماضي، بالإضافة للشعر الطويل ايضاً يعتبر موضة لشتاء 2021-2022، لذا لابد من الاهتمام بالشعر والذهاب للكوافير مرة كحد أدني في الأسبوع لتصفيف الشعر وإجراء حمامات زيوت وكريم له بحسب نوعيته بالإضافة لمنعه من تعرضه للجفاف والتقصف.

وأضاف الزناتي في تصريحات صحفية له أن ما يقصف الشعر هو الغسيل المتكرر له فالشعر يتم غسله مرة أسبوعيًا، مع استخدام ماسك مرطب للشعر للحفاظ عليه من الهشيان، مع قص أطراف الشعر من خلال متخصص من حين لآخر.

