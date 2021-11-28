عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظة دمياط

خلال زيارته مدرسة فارسكور.. وكيل تعليم دمياط يوجه بتفعيل استخدام السبورات الذكية

صدى البلد

تفقد الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط،  صباح اليوم، الأحد، مدرسة ناصر الثانوية المشتركة بادارة فارسكور، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، إضافة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظا على سلامة الطلاب والعاملين.

وشهد "خلف" طابور الصباح والإذاعة المدرسية وتابع الفصول، مؤكدا على جميع المعلمين تفعيل استخدام السبورات التفاعلية والذكية، والدخول على المنصات والمواقع التعليمية التي حددتها الوزارة، وضرورة إحضار الطالب للتابلت المدرسي، وذلك لكونها تهدف إلى تقديم محتوى رقمي تفاعلي في جميع المواد طبقا للمعايير التعليمية لكي يسهل على الطالب فهم وتطبيق المحتوى بشكل أفضل.

ووجه وكيل الوزارة بإعادة توزيع المعلمين الزيادة بالمدرسة واتباع الحيادية في توزيع الجدول المدرسي للصفوف الثلاث، منبها أنه لا يجوز أن يكون هناك معلم متخصص في الصف الثالث الثانوي فقط.

وطالب خالد خلف بابتكار أفكار جديدة خارج الصندوق لجذب الطلاب إلى المدرسة، مشددا على فرض الانضباط الإداري، خاصة الحضور والانصراف، بالإضافة إلى وضع آليات للإرشاد التربوي من خلال الأخصائي النفسي والاجتماعي للتعامل مع الطلاب المتأخرين في الحضور إلى المدرسة بما يتناسب مع السمات الشخصية لطلاب هذه المرحلة، وكذا توفير آليات الأمن والسلامة ونظافة الفصول ودورات المياه وما يخدم صالح الطلاب.

وكلف وكيل الوزارة، موجهي عموم المواد بإعادة التوزيع للمعلمين الزيادة، كما كلف المتابعة الميدانية بالتواجد يوميا وعمل تقرير بمتابعة المدرسة واستخدام السبورات التفاعلية وتفعيل الجانب الإلكتروني في المنهج الدراسي، وكذا حجرات المعامل والحاسب الآلي، وعرض التقرير في نهاية الأسبوع.

اقرأ أيضا:

اليوم.. استئناف محاكمة 20 محاميا في المنيا بتهمة إهانة السلطة القضائية

دمياط وزارة التربية والتعليم تعليم دمياط الإجراءات الاحترازية الطلاب

موضوعات متعلقة

غادة والي تناقش حماية الأمن الإقليمي وتعزيز إنفاذ القانون مع رئيس أوزبكستان

ترشيحاتنا

جرائم حرب وتهديد القرن الأفريقي.. لماذا اشتعل الصراع في إثيوبيا؟

الظهور الأول لـ "راموس".. تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة سانت إيتيان بالدروي

المركز الإعلامي بـ"البحوث الإسلامية" ينشر فيديو لتوضيح تفاصيل تنظيم خمسة معارض للكتب

البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية

بعثة بيراميدز تصل ملعب مباراة مانياما

أمين مجلس النواب يشارك في اجتماع جمعية البرلمانات الوطنية بمدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

هل سيتم تعطيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد؟ وزير التعليم يكشف

قرار عاجل من محكمة القاهرة الاقتصادية بخصوص دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

وزير التعليم يكشف حقيقة توقف الدراسة بسبب المتحور الجديد أوميكرون.. ورسالة لـ مهمة لـ طلاب الصف الرابع الابتدائي

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

انقطاع الكهرباء عن 240 ألف منزل.. عاصفة مدمرة تضرب بريطانيا| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. امرأة تثير الصدمة بشكلها قبل وبعد المكياج وتتحدى المستخدمين|صور

حاول التقاط سيلفي معه.. تمساح يفتك بـ عجوز داخل مدينة ملاهي

الهون أداة طهي وآلة موسيقية.. اكتشف رحلة تطورها من النحاس للجرانيت | نوستالجيا

ماذا رأت قبل موتها.. اكتشاف مومياء مقيدة بالحبال عمرها 800 عام|صور

فيديو

رشوان توفيق يبكي على الهواء بسبب ابنته "القصة الكاملة".. فيديو

الأبناء في المقدمة.. أسرة كاملة تقفز من شقتها بالدور الثاني في أسوان

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر.. فيديو وصور

هتجوز وٱنا ليست عذراء ماذا ٱفعل؟ .. شاهد رد الدكتور مبروك عطية

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

إلهام أبو الفتح

مصر تبهر العالم

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

اﻟﻤﺰﻳﺪ