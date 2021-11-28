خلال زيارته مدرسة فارسكور.. وكيل تعليم دمياط يوجه بتفعيل استخدام السبورات الذكية

محافظة دمياط

تفقد الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، صباح اليوم، الأحد، مدرسة ناصر الثانوية المشتركة بادارة فارسكور، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، إضافة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظا على سلامة الطلاب والعاملين.

وشهد "خلف" طابور الصباح والإذاعة المدرسية وتابع الفصول، مؤكدا على جميع المعلمين تفعيل استخدام السبورات التفاعلية والذكية، والدخول على المنصات والمواقع التعليمية التي حددتها الوزارة، وضرورة إحضار الطالب للتابلت المدرسي، وذلك لكونها تهدف إلى تقديم محتوى رقمي تفاعلي في جميع المواد طبقا للمعايير التعليمية لكي يسهل على الطالب فهم وتطبيق المحتوى بشكل أفضل.

ووجه وكيل الوزارة بإعادة توزيع المعلمين الزيادة بالمدرسة واتباع الحيادية في توزيع الجدول المدرسي للصفوف الثلاث، منبها أنه لا يجوز أن يكون هناك معلم متخصص في الصف الثالث الثانوي فقط.

وطالب خالد خلف بابتكار أفكار جديدة خارج الصندوق لجذب الطلاب إلى المدرسة، مشددا على فرض الانضباط الإداري، خاصة الحضور والانصراف، بالإضافة إلى وضع آليات للإرشاد التربوي من خلال الأخصائي النفسي والاجتماعي للتعامل مع الطلاب المتأخرين في الحضور إلى المدرسة بما يتناسب مع السمات الشخصية لطلاب هذه المرحلة، وكذا توفير آليات الأمن والسلامة ونظافة الفصول ودورات المياه وما يخدم صالح الطلاب.

وكلف وكيل الوزارة، موجهي عموم المواد بإعادة التوزيع للمعلمين الزيادة، كما كلف المتابعة الميدانية بالتواجد يوميا وعمل تقرير بمتابعة المدرسة واستخدام السبورات التفاعلية وتفعيل الجانب الإلكتروني في المنهج الدراسي، وكذا حجرات المعامل والحاسب الآلي، وعرض التقرير في نهاية الأسبوع.

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