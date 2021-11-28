عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2.3 مليار جنيه ضرائب ورسوما بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» خلال أكتوبر الماضى

صدى البلد

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليل متوسط زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية واستقرار الأسعار.

وتلقى وزير المالية تقريرًا من الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 6 آلاف و431 شهادة جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار الموتوسيكلات، والسيارات»، خلال شهر أكتوبر الماضى.

وأضاف التقرير أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، بلغ 350 مليونًا و489 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و583 مليونًا و987 ألف جنيه، وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة 451 مليونًا و899 ألف جنيه. 

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول 3 آلاف و625 بيانًا جمركيًا خلال شهر أكتوبر الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، مثل: «الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل»، بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات و396 مليونًا و921 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 15 مليونًا و485 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ نحو 2 مليار و392 مليونًا و921 ألف جنيه.
 

محمد معيط المالية وزير المالية الجمارك رجال الجمارك تيسير الإجراءات الجمركية الإدارات الجمركية مصلحة الجمارك

ترشيحاتنا

جرائم حرب وتهديد القرن الأفريقي.. لماذا اشتعل الصراع في إثيوبيا؟

الظهور الأول لـ "راموس".. تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة سانت إيتيان بالدروي

المركز الإعلامي بـ"البحوث الإسلامية" ينشر فيديو لتوضيح تفاصيل تنظيم خمسة معارض للكتب

البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية

بعثة بيراميدز تصل ملعب مباراة مانياما

أمين مجلس النواب يشارك في اجتماع جمعية البرلمانات الوطنية بمدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

هل سيتم تعطيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد؟ وزير التعليم يكشف

قرار عاجل من محكمة القاهرة الاقتصادية بخصوص دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

وزير التعليم يكشف حقيقة توقف الدراسة بسبب المتحور الجديد أوميكرون.. ورسالة لـ مهمة لـ طلاب الصف الرابع الابتدائي

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

انقطاع الكهرباء عن 240 ألف منزل.. عاصفة مدمرة تضرب بريطانيا| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. امرأة تثير الصدمة بشكلها قبل وبعد المكياج وتتحدى المستخدمين|صور

حاول التقاط سيلفي معه.. تمساح يفتك بـ عجوز داخل مدينة ملاهي

الهون أداة طهي وآلة موسيقية.. اكتشف رحلة تطورها من النحاس للجرانيت | نوستالجيا

ماذا رأت قبل موتها.. اكتشاف مومياء مقيدة بالحبال عمرها 800 عام|صور

فيديو

رشوان توفيق يبكي على الهواء بسبب ابنته "القصة الكاملة".. فيديو

الأبناء في المقدمة.. أسرة كاملة تقفز من شقتها بالدور الثاني في أسوان

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر.. فيديو وصور

هتجوز وٱنا ليست عذراء ماذا ٱفعل؟ .. شاهد رد الدكتور مبروك عطية

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

إلهام أبو الفتح

مصر تبهر العالم

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

اﻟﻤﺰﻳﺪ