التضامن الاجتماعي تنشر رسالتها الثانية عن التصدي لختان الإناث

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورًا تكشف خطورة "ختان الإناث"، وعلقت عليها قائلة: “ختان الإناث جريمة.. عائلات كتير توقفت عن العادة دي.. انتوا كمان لازم توقفوها.. #انتواأبطال أسرتكم”.

وأطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وذلك تحت شعار "انتوا أبطال أسرتكم"، والتي بدأت الخميس الموافق 25 نوفمبر، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام.

وتستهدف الحملة قطاعات مختلفة منها المواطنون الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الفئات الأولى بالرعاية من خلال تعريفهم بمنظومة الخدمات التي تقدمها لهم الوزارة، واستعراض قصص سيدات نجحن في التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

كما تتضمن عرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة، حول اتجاهات وممارسات العنف في المجتمع المصري والدولي، والتي قام بإصدارها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.



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