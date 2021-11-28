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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين عبد العزيز تكشف لصدى البلد موعد التقاط صورتها في العمليات مع زوجها

صدى البلد

كشفت النجمة ياسمين عبد العزيز عن موعد التقاط الصورة التي ظهرت بها خلال برومو حلقتها مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامج .

وقالت ياسمين عبد العزيز في تصريح خاص لصدى البلد: "إن الصورة التي ظهرت خلال البرومو  مع زوجها النجم أحمد العوضي كانت قبل العملية الأولى التي أجرتها في مصر".

أضافت: "الصورة دي كانت توثيقا للعملية الأولى ومكنتش اعرف اني اعمل عمليات تاني بعد العملية الأولى ما فشلت ".


ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ينتهيان من تصوير حلقة مع منى الشاذلي

علم صدى البلد ان النجمة ياسمين عبد العزيز قامت بتصوير حلقة برفقة زوجها أحمد العوضي مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها معكم منى الشاذلي .

ومن المنتظر ان تكشف ياسمين عبد العزيز خلال الحلقة كواليس رحلة مرضها وتعرضها لوعكة صحية وعن أسرار لأول مرة عن أعمالها وحياتها .


سر سفر ياسمين عبد العزيز الي سويسرا :

علم صدى البلد أن النجمة ياسمين عبد العزيز عادت من سويسرا الاسبوع الماضي ، قادمة إلى مصر بعد أسبوع قضته هناك.

وقضت ياسمين عبد العزيز أسبوعا في سويسرا من أجل الاطمئنان علي العمليات التي كانت قد أجرتها هناك ، حيث طمأنها الأطباء على حالتها ".

وتغيبت ياسمين عبد العزيز عن تكريمها في مهرجان نجم العرب بسبب سفرها ، حيث حرص على الحضور زوجها الفنان  أحمد العوضي .
حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز علي توجيه الشكر لمتابعيها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت ياسمين عبد العزيز فيديو للهدايا التي تلقتها من متابعيها في الفترة الأخيرة، والتي تضمنت الورود وتورتة وصور لها مع زوجها الفنان أحمد العوضي.

وعلقت ياسمين عبد العزيز علي الفيديو، كاتبة: “شكرًا جمهوري، بحبكوا”.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز عادت إلى مصر بعد اكتمال شفائها، وانتهاء الأزمة الصحية التي مرت بها على مدار الفترة الماضية.

ياسمين عبد العزيز تنعى الراحل أحمد خليل

نعت النجمة ياسمين عبد العزيز، الفنان أحمد خليل، الذي رحل عن عالمنا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشرت ياسمين ،عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" صورة الراحل أحمد خليل، وكتبت عليها: "البقاء لله.. ربنا يرحمه".

وكانت حالة الفنان الكبير أحمد خليل، قد تدهورت خلال الساعات الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل فترة، أثناء تصويره حكاية تحمل اسم “ حكايتي مع الزمان ” ، الذى يعد واحداً من حكايات مسلسل “ إلا  أنا ”.

 

برنامج معكم منى الشاذلى الفنانة ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز منى الشاذلى أحمد العوضى

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