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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف هاني أبو ريدة من الترشح لرئاسة اتحاد الكرة

هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة

كشف محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية "etc" : أول رد فعل عقب قرارات الجمعية العمومية أمس الأحد، وإعتماد التعديلات الخاصة بلائحة النظام الأساسي، قرر هاني أبوريدة، التراجع عن الترشح في إنتخابات الجبلاية القادمة على منصب الرئيس.


وقال شبانة : رغم أن تطبيق بند الثماني سنوات لا يمنع ترشح أبوريدة، إلا أن عضو الفيفا لا يستطيع أن يعمل بدون قائمته، لتواجده في أغلب الأحيان خارج مصر وكان يعتمد على أحمد مجاهد في تنفيذ كل قراراته.

وتابع : " أن هاني أبوريدة أخطر مجاهد أنه إتخذ قرارًا نهائيًا بعدم الترشح في الإنتخابات القادمة.

وفى سياق متصل افتتح  جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA بحضور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي CAF والمهندس هاني أبو ريدة عضو مجلس FIFA والمهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم EFA المقر الجديد للاتحاد المصري ومركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر .


حضر حفل الافتتاح أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي على هامش اجتماع الجمعية العمومية لل CAF.


كما حضر الافتتاح أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري السابقين وعدد من نجوم ورموز كرة القدم المصرية 
أقيم على هامش الافتتاح مباراة استعراضية على أحد ملاعب مركز المنتخبات شارك فيها عدد من ضيوف مصر 

هاني أبوريدة انتخابات الجبلاية أحمد مجاهد جياني انفانتينو باتريس موتسيبي

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