تحسن طفيف.. الإحصاء تكشف عن نسب المواليد لعام 2020

قال عبدالحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن نسب المواليد بلغت 2.2 مليون العام الماضي، مشيرا إلى أنه يعد رقم كبير جدا فى هذا الأمر.

وأضاف عبد الحميد شرف الدين، خلال حواره ببرنامج “هذا المساء” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنه على الرغم من هذا العدد من المواليد عام 2020، إلا أن هناك تحسن ملحوظ عن العام الذي قبله، موضحا أن هناك مجهود من الدولة تقوم ببذله، ولكنه طفيف لا يرقي للتوقعات.

وتابع أنه يجب أن يكون هناك تناسب مع معدل النمو السكاني والإقتصادي، حيث انه يجب على النمو الإقتصادي أن يكون أربعة أضعاف النمو السكاني من أجل أن يشعر كل فرد أو أسرة بالمستوي المعيشي الجيد.