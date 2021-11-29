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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يحسب يومي السفر من مدة قصر الصلاة ؟ .. أزهري يجيب

صلاة المسافر
صلاة المسافر

هل يجسب يومي السفر من مدة قصر الصلاة ؟.. سؤال ورد من أحد المواطنين عبر صفحة “ صدى البلد ” الرسمية بالفيسبوك 

وأجاب الشيخ عبد الحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوى بالازهر سابقا قائلا: إذا كانت مدة إقامتك في البلد التي تسافر فيها أربعة أيام غير يوم السفر ويوم الرجوع، فإنك تتم الصلاة من أول وصولك لتلك البلد ولا تقصر بعدما تصل،لأن مدة السفر الذي تقصر فيه الصلاة أربعة أيام ، أما إذا كنت ستمكث في البلد التي تسافر إليها أقل من أربعة أيام يجوز لك القصر هناك والجمع أيضا .

هل يجوز للمسافر أسبوع قصر وجمع الصلاة ؟

سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له على صفحة دار الإفتاء المصرية المذاعة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وأجاب "عبدالسميع"، قائلًا إنه يجوز جمع الصلاة وقصر فى السفر بناء على التلفيق بين المذاهب، فمذهب الحنفية يقول إن أقصى مدة يجوز للمسافر فيها ان يقصر هى أسبوعين، أما مذهب الشافعية يقولون بأنه يجوز جمع الصلاة. 
 

وتابع: فإذا سافر الإنسان لمدة أسبوع فيكون قصر على مذهب الحنفية فكأنك أخذت بجزء من رأى الحنفية وبجزء من الشافعية فيجوز ذلك ولا حرج طالما إن فعلت هذا. 
 

شروط قصر الصلاة


قال الشيخ محمد وسام، امين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العلماء اختلفوا في تقدير المدة التي بها يصبح المسافر في حكم المقيم، ولا يكون عليه قصر صلوات الفرائض.
 

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال ورد اليه عبر موقع اليوتيوب، ( ما أقصى مدة مسموح بها في قصر الصلاة للمسافر؟)، ان الفقهاء يقولون أن أقصى مدة مسموح بها لقصر الصلاة إذا نوى الإقامة لا تزيد قصر الصلاة على 3 أيام غير يومي الدخول والخروج، فإذا كانت المسافة بين البلدتين تتجاوز 85 كيلو متر وكان يقيم 3 أيام فقط غير يومي الدخول والخروج فله الجمع و القصر، أما إذا نوى الإقامة اكثر من ذلك فمن ساعة الوصول لا يكثر ولا يجمع وليس بعد 3 أيام.

 

أقصى مدة لقصر الصلاة للمسافر
 

قال الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، إنه يترتب على السفر أحكام شرعية أهمها: قصر الصلاة الرباعية، وإباحة الفطر للصائم، وامتداد مدة المسح على الخفين إلى ثلاثة أيام، والجمع بين الظهر والعصر، والجمع بين المغرب والعشاء.
 

وأوضح «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، أنه يشترط في السفر الذي تترتب عليه أحكامه أمور هي: «بلوغ المسافة أو يزيد-قصد-عدم المعصية «ألا يكون الحامل على السفر فعل معصية»، ومسافة السفر التي تتغير بها الأحكام مسافته أربعة برد؛ وكل برد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية يعني أن المسافة بالأميال تساوي (16 فرسخ × 3) 48 ميلا هاشميا وتساوي هذه المسافة حوالى (83.5 ) كيلو متر.

وبيّن جمعة كيفية قصر الصلاة قائلا: يجوز للمسافر هذه المسافة أن يقصر الصلاة ومعناه أن يصلي الرباعية «الظهر -العصر-العشاء» ركعتين، والقصر غير لازم للجمع فيمكن للمسافر أن يقصر الصلاة دون أن يجمعها، أما الصبح والمغرب فلا يقصران.

وألمح إلى أن كيفية الجمع بأن يصلي الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وكذلك المغرب والعشاء ويمكن أن يجمعهما ويقصر الرباعية ويجوز أن يجمعهما بالإتمام بغير قصر. فإن كان في جمع التأخير عليه أن ينوي قبل خروج وقت الصلاة الأولى أنه يجمعها تأخيرا مع وقت الصلاة الثانية.

وتابع: أنه ذهب الأحناف إلى أنه إذا نوى المسافر الإقامة أكثر من خمسة عشر يومًا فيقصر صلاته ويجمعها.

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