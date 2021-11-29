الأكبر في المنطقة.. أمازون تنشئ مركزا لوجستيًا بـ أبو ظبى لافتتاحه في 2024

تعتزم شركة أمازون إطلاق أكبر مركز لوجسيتى لها في المنطقة العربية وشمال أفريقيا في إمارة أبو ظبى الإماراتية ، حيث أبرمت أمازون صفقة مع مكتب أبوظبي للاستثمار لإطلاق مركز لوجسيتى متقدم تقنيًا في المنطقة.

وبحسب وكالة رويترز فإن الصفقة التى أعلن عنها المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، أمس، هى جزء من برنامج مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO) لجذب الاستثمارات التي تدفع الابتكار، و ستقود هذه الخطوة الابتكار في قطاع الخدمات اللوجستية ، لدعم ريادة الأعمال ونمو نظام البيع بالتجزئة ، وخلق فرص عمل جديدة.

وفقا لصحيفة Gulf News فإن من إطلاق مركز أمازون لوجسيتى الجديد سيتم إفتتاحه بحلول عام 2024، وهو جزء من تعاون أوسع بين شركة أمازون و برنامج مكتب أبوظبي للاستثمار لمساعدة رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs) على الازدهار في الاقتصاد الرقمي.



ومن المقرر أن مركز الجديد سيساهم في تطوير اقتصاد أبوظبي ، وخلق آلاف الوظائف للمواهب الإماراتية على مدى 10 سنوات ، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تبيع على أمازون للوصول إلى المزيد من العملاء.



وقال راسل جراندينيتي ، نائب الرئيس الأول للمستهلك الدولي في شركة أمازون: " إن الشركة مدفوعة بهوس العملاء والابتكار والتفكير طويل الأمد ، نحن فخورون جدًا بالعمل جنبًا إلى جنب مع قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة حيث نساهم في تسريع الاقتصاد الرقمي للدولة والطموح، كما نتطلع إلى الشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار لجلب خدمات أمازون اللوجستية المتقدمة والابتكارات التكنولوجية ومبادرات الاستدامة وعقود من الخبرة إلى المنطقة ".



وأكد رونالدو مشوار ، نائب رئيس أمازون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يساعدنا هذا التوسع الجديد على زيادة قدراتنا في التسليم والسرعة ، ودعم مجموعة واسعة من البائعين الذين يقدمون مجموعة غنية لعملائنا ، ونحن في وضع جيد لتسريع رحلتهم الريادية ونطمح إلى مساعدة شركائنا المستقلين على النمو إلى أقصى إمكاناتهم."

