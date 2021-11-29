تحصين 232801 حيوان خلال حملات الطب البيطري في الغربية

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجهود مديرية الطب البيطرى في تكثيف أعمال تحصين المواشي ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بنطاق المحافظة.

وتم تحصين عدد ٢٣٢٨٠١ حيوان من إجمالي ٢٦٦٥٥٤ حيوان منذ بداية الحملة بنسبة ٨٧٪ حتي الآن، حيث تم تحصين عدد ( ١١٧٠١٨ من الأبقار ، ٩٤٣٠٢ من الجاموس ، ١٩٧٠٦ من الأغنام ، ١٧٧٥ من الماعز).

ويناشد محافظ الغربية المربين بضرورة تحصين جميع حيواناتهم حفاظاً على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية ، مشيراً إلى أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل تحصين كافة الحيوانات والوصول إلى جميع المربين للسيطرة على الأمراض المختلفة.

ومن الجدير بالذكر أن سعر جرعة التحصين للأبقار والجاموس ١٧ جنيهاً وللأغنام ٨ جنيهات، كما أن سعر الترقيم والتسجيل للأبقار والجاموس ٧ جنيهات والأغنام ٦ جنيهات.

وفي ذات السياق، قام أطباء الوقاية بإدارة السنطة البيطرية وأطباء الحجر البيطري بتحصين العجول الواردة المقرر التحفظ عليها بمحجر القرشية مركز السنطة وعددهم ١١٦٩ عجل بالجرعة التنشيطية الثانية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ، وذلك تمهيداً للإفراج عنهم بعد انتهاء مدة الحجر في الثامن من ديسمبر القادم.

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