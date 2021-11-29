خالد عكاشة: معرض إيديكس 2021 يؤكد مكانة مصر الإقليمية ..فيديو

إظهار لقدراتنا العسكرية..

أشاد العميد خالد عكاشة، مدير الركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بانطلاق معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021 في مصر، قائلًا إن المعرض يمثل خطوة مهمة على مستوى المحيط الإقليمي لمصر.

وأضاف “عكاشة”، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة “الحياة “، ”هناك تمثيل عربي ودولي كبير في معرض ايديكس على أرض مصر، وهو ما يؤكد مكانتها الإقليمية والدولية وتدخل دائرة الدول التي لديها استراتيجية ردع وخطط استراتيجية طموحة”.

وتابع "مصر على موعد مع تقديم قدراتها الشاملة عسكريا في معرض إيديكس، وكان في غاية الأهمية تبادل الخبرات بين مصر وشركائها من مختلف الدول في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية ".

واكمل خالد عكاشة :" معرض ايديكس يعطي الفرصة لـ القيادات العسكرية لإجراء نقاشات مع مختلف الشركات التي تعرض تكنولوجيات التسليح في معرض إيديكس".

ولفت خالد عكاشة :" مصر تعمل بشكل جاد ولديها هدف وهو ان تكون متواجدة في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية".



