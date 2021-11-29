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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لتعزيز التنافس داخل الأسواق..

توقيع بروتوكول تعاون بين تنسيقية شباب الأحزاب وجهاز حماية المنافسة

صورة توضيحية
صورة توضيحية

وقع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والنائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو مجلس الشيوخ، بروتوكول تعاون مشترك، للعمل المشترك على نشر وتعزيز حرية المنافسة داخل الأسواق، وذلك بمقر الجهاز بالقرية الذكية.

 

‎جاء بروتوكول التعاون في إطار حرص الدولة على توفير بيئة اقتصادية تنافسية خالية من الممارسات الاحتكارية، الأمر الذي يسهم في زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالي زيادة حجم الاستثمارات، وانطلاقًا من الدور الاستراتيجي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة لضمان حرية المنافسة داخل الأسواق المصرية؛ بما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك، ويعزز كفاءة الاقتصاد القومي، وإرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها، والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، والنهوض برفاهية المستهلك من خلال المساهمة في توفير المنتجات الأعلى جودة والأقل سعرًا والأكثر تنوعًا، ونشر الوعي بثقافة المنافسة وأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 

‎واتفق الطرفان على التعاون للتعريف والترويج الإعلامي والتوعية بأهمية دور الجهاز بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية البيئة الاقتصادية من أية ممارسات احتكارية تؤثر بالسلب على المستهلك، والتوعية بكيفية الإبلاغ عن هذه الممارسات، ومشاركة التنسيقية في حملات التوعية المختلفة التي يقوم بها الجهاز وتوسيع نطاق تأثيرها وفاعليتها. ورصد العمليات الاحتكارية والتنسيق مع الجهاز والإبلاغ عنها، وعمل لقاءات مشتركة بين الطرفين من (ندوات - ورش عمل - حلقات نقاش - إعداد أوراق -دراسات) بهدف التوعية بالتطورات التحليلية القطاعية للأسواق الاقتصادية المختلفة.


‎كما نص البروتوكول على إمداد التنسيقية بجميع دراسات السوق القطاعية الاقتصادية المختلفة بالجهاز، والتعاون في مراجعة وتنقيح وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية المنظمة لدور للجهاز، ودعم السياسات والتشريعات المتعلقة بحماية المنافسة وتذليل أية عقبات تواجه الجهاز في إتمام دوره الرئيسي.

 

ضم وفد التنسيقية كل من النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، والنائبة مي كرم  عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، و حنان وجدي، ومؤمن سيد و هلا عبادة، ورضوان عبد الغني، ومصطفي الجمل، و رشيدة دعبس اعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

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