مريم فخر الدين تشتري التفاح من هذا الفنان في عيد الكريسماس| نوستالجيا

ظهر عدد من نجوم زمن الفن الجميل بصورة نادرة في حفلة من احدي حفلات الكريسماس، من بينهم: ( مريم فخر الدين، المخرج محمود ذو الفقار، أنور وجدي، ليلي فوزي، عمر الحريري، سعيد أبو بكر ).

وفي الصورة كان سعيد أبو بكر عنصرا أساسيا مع فنانو الزمن الجميل، إذ ظهر فيها الفنان وهو يقوم بتمثيل دور كوميدي ويبيع التفاح لزملائه الفنانون الذين شاركوه في الحفل وهم الفنانة مريم فخر الدين وزوجها آنذاك المخرج محمود ذو الفقار والفنان انور وجدي وزوجته انذاك ليلي فوزي والفنان عمر الحريري الذي يوافق اليوم أيضا ذكري رحيله الخامسة.

حياة مريم فخر الدين

ولدت الفنانة مريم فخر الدين بمدينة الفيوم عام 1933 لأب مصري مسلم وأم مجرية الاصل تدين بالديانة المسيحية، حصلت على البكالوريا وتجيد 7 لغات المجرية والانجليزية والالمانية والفرنسية وغيرها من التي اتقنتها نظرا لجنسية والدتها.

عملت مريم فخر الدين، في الفن بالصدفة، ففي يوم عيد ميلادها السابع عشر ذهبت لتؤرخ هذه المناسبة بأن تلتقط صورة تذكارية عند أحد المصورين، الذي عرض علي والدتها اشتراك صورة ابنتها في احدي المسابقات التي تنظمها مجلة فرنسية مقابل تصويرها مجانا.

دخولها عالم الفن

دخلت مريم فخر الدين ، عالم الفن عن طريق الصدفة، من خلال صورة، عندما طلبت من والدتها أن تلتقط لها صورة فوتوغرافية تذكارية، فاستجابت لها الأم، وتوجهتا بالفعل لالتقاط تلك الصورة بدون علم والدها وشقيقها الأصغر يوسف، فاقترح المصور على الأم أن ينشر صورة ابنتها ضمن المسابقة التي تنظمها مجلة "الايماج" الفرنسية مقابل تصويرها مجانا، وافقت الأم حتى تم نشر صورة «مريم» مع عشرات الصور الأخرى لفتيات في عمرها لتفوز هي بلقب "فتاة الغلاف".

وبعد نشر صورة مريم فخر الدين ، على أغلفة المجلات الفنية وتداولها في الأوساط الصحفية، نالت الكثير من الإعجاب بل والانبهار، حيث فتحت لها أبواب الشهرة، وتكالب عليها المنتجون وتوافد أفواج منهم على منزلها.