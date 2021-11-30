أشرف زكي: مناقشة الإعلامي أحمد موسى أزمة منع مطربي المهرجانات سبب صدور قرار الضبطية القضائية

قدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الشكر لوزير العدل ومجلس النواب وكل من أهتم بقرار منع مطربي المهرجانات، مؤكدا أن حالات انتحال الصفة في المهنة أصبحت كثيرة ولابد من أن نتصدى لها.



وأضاف أشرف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الضبطية القضائية ستتصدى لكل الفوضى في المهنة، لافتا إلى أن مناقشة الأعلامي أحمد موسى أزمة منع مطربي المهرجانات كانت سببا في صدور قرار الضبطية القضائية.



وتابع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن أصبح لدينا ألية حاليا لمواجهة الفوضى في الوسط الفني، مستدركا أنه :"المهنة بتاعتنا أصبحت مهنة من لا مهنة له".



وأكمل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أنه :"ده في واحد انتحل صفتي أنا وعمل صفحة على الفيسبوك وبينصب بيها على الناس"، لافتا إلى أن ممنوع فتح ورشة بدون تصريح من النقابة .

