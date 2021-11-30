جدل بين أعضاء بالبرلمان حول منح الضبطية القضائية للنقابات المهنية ..فيديو

قالت النائبة دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب ، إن أمس كان هناك جدل واسع حول الضبطية القضائية للنقابة التمثيلية والهدف هو ليس عمل رقابة على الفنانين ولكن الهدف من اعطائهم الضبطية القضائية هو رقابة الفنانين على زملائهم الفنانين .

ومن جانبها أضافت ضحى العاصي عضو مجلس النواب خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " ، إن إعطاء النقابات الفنية صفة مأمور الضبط القضائي بمثابة تعدي على المقررات الدستورية التي تنص على استقلالية النقابات .

وأوضحت ضحي العاصي ، إن الضبطية القضائية عندما يتم اعطاؤها الى النقابات المهنية تجعلهم تابعين للنائب العام وتابعين لاشرافة وهذا يهدر حرية النقابات التي أقرها الدستور .

وتابعت ضحي ، ان صفة الضبطية القضائية لا يتم اعطاؤها الا الي موظف عام واعضاء النقابة ليس لهم حق بها .