عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جدل بين أعضاء بالبرلمان حول منح الضبطية القضائية للنقابات المهنية ..فيديو

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت النائبة دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب ، إن أمس كان هناك جدل واسع حول الضبطية القضائية للنقابة التمثيلية والهدف هو ليس عمل رقابة على الفنانين ولكن الهدف من اعطائهم الضبطية القضائية هو رقابة الفنانين على زملائهم الفنانين .

ومن جانبها أضافت ضحى العاصي عضو مجلس النواب خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " ، إن إعطاء النقابات الفنية صفة مأمور الضبط القضائي بمثابة تعدي على المقررات الدستورية التي تنص على استقلالية النقابات .

وأوضحت ضحي العاصي ، إن الضبطية القضائية عندما يتم اعطاؤها الى النقابات المهنية تجعلهم تابعين للنائب العام وتابعين لاشرافة وهذا يهدر حرية النقابات التي أقرها الدستور .

 

وتابعت ضحي ، ان صفة الضبطية القضائية لا يتم اعطاؤها الا الي موظف عام واعضاء النقابة ليس لهم حق بها .

دينا عبد الكريم مجلس النواب عضو مجلس النواب كلمة أخيرة الضبطية القضائية أعضاء البرلمان النقابات المهنية

ترشيحاتنا

التحالف العربي يستهدف موقعا سريا للحرس الثوري الإيراني في اليمن

أفضل سورة تقرأ قبل صلاة الفجر.. اجعلها بنية قضاء الحاجة

زكي عبدالفتاح: كنت أتمنى تواجد أبو جبل في كأس العرب.. وصبحي يستحق الفرصة

منها مطعم شهير وكنيسة.. تحذيرات من أماكن دخلها أول مصاب بمتحور أوميكرون

ذكرى رحيل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد .. هذا المرض سبب وفاته

الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي يرفضون قانون الدفاع القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

غلق المحال وتأجيل سداد مقابل خدمات.. تفاصيل قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

درجة الحرارة تصل إلى الصفر.. هل بدأت موجة الطقس الأسوأ في التاريخ؟

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنهار من النار تظهر في السماء.. 6 انفجارات جديدة في بركان لا بالما | فيديو

قبل الذكرى الأولى لوفاته.. جومانا مراد وأروى جودة وإلهام شاهين يكرمون حاتم علي

عائلة "التمساح".. صدى البلد داخل جناح مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات| فيديو وصور

الملك والدون.. لماذا يتغيب كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية؟

فيديو

لطيفة: أؤيد هانى شاكر فى قراراته تجاه أغانى المهرجانات | فيديو

غطوا أجسادهم بالرسومات .. نجوم أصابهم هوس الوشم والتاتو

تحمل 6 أفراد ومضادة للتفجيرات والألغام| سيناء 200 أول مدرعة مصرية 100%؜.. فيديو وصور

رقص وضحك وغناء.. أكرم حسنى فى ضيافة إسعاد يونس| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ