محافظ الغربية يستجيب لحالة شيماء التي تعمل دليفري في طنطا

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن استجابته لحالة شيماء مبروك، والتى تعمل "عاملة دليفري" على دراجة هوائية، وتبلغ من العمر 41 عاما، ولديها طفلتين.



وقال في مداخلة هاتفية لبرامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى المصرية: "نوفر لها فرصة عمل لو تحب تغير مجالها، وليها وسيلة للدليفري ممكن موتوسيكل علشان تبقى مريحة لها".

وأضاف طارق رحمي أنه بالنسبة لحالتها الصحية، سيتم اصطحابها من قبل مدير مديرية الصحة في الغربية لمستشفى المنشاوي في طنطا، وتوفير كل العلاج اللازم لها أو أي عملية سيتم التكفل بها، قائلا: "اللى هتؤمر بيه إحنا تحت أمرها، وهنوفر احتياجات الأطفال في الدراسة لحين التخرج من المدارس".

وأكد طارق رحمي،"هذه توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنا، بالاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا وخاصة بالمرأة المصرية، وشيماء نموذج مشرف للمرأة المصرية، ولا يمكن أن نتجاهل هذا النموذج".

وكان يوسف الحسيني عرض تقريرا تليفزيونيا عن كفاح سيدة تدعى "شيماء مبروك" تعمل عاملة دليفري على دراجة هوائية في طنطا، وتبلغ من العمر41 عاما ولديها طفلتين من أب إندونيسي.