المغرب يؤجل إطلاق خط جوي مع إسرائيل.. لهذا السبب

قررت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، تأجيل إطلاق أول خط جوي مباشر مع إسرائيل منذ تطبيع علاقات البلدين.

وقالت الشركة في بيان على تويتر: "تقرر تأجيل إطلاق أول رحلة جوية تربط الدار البيضاء بتل أبيب، والتي كانت مرتقبة يوم 12 ديسمبر، حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تطور الوضع الصحي".

ويأتي التأجيل عقب قرار الحكومة المغربية بتعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين باتجاه المغرب لأسبوعين، بسبب انتشاء سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وتأجلت الرحلة التي كان منتظرا أن يقوم بها وفد من أكثر من 70 رجل أعمال مغربيا إلى إسرائيل بمناسبة افتتاح هذا الخط الجوي.

وكانت المغرب أعلنت عن إطلاق خطو جوي مع إسرائيل نوفمبر الجاري، بواقع 3 رحلات أسبوعية.