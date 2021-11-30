أسسته عائلتان من اليهود.. حكاية أول أتوبيس نقل عام بمحافظة القاهرة

تعتبر محافظة القاهرة أولى محافظات الجمهورية في استخدام وسائل النقل العام وبدأت الفكرة قبل أكثر من 120 عاما.



ظهر أول أتوبيس نقل عام فى مصر فى بداية القرن العشرين، ومملوك لشركة الأتومبيل والأمنيبوس بالقاهرة، وخُصص لخط "الظاهر، والدراسة" فقط.



فى عام 1897، أسس بعض الرأسماليين شركة "التياترات المصرية"، وعندما أدرك الشركاء أن المنشآت ذات الطابع الفنى تحتاج إلى بنية أساسية تخدم المنشآت الفنية، أسسوا شركة "النور والقوة الكهربائية" عام 1906 فى حى الظاهر.

وتم مدها بالكهرباء وشهدت الظاهر والمناطق المحيطة بها لأول مرة أكبر تجمع لدور العرض المسرحى والسينمائى.

وكانت تلك المسارح في حاجة لجمهور ونظرا لصعوبة التنقل حينها تشاركت عائلتى "قطاوى وسوارس" اليهودية فى إنشاء شركة الأتومبيل والأمنيبوس بالقاهرة لخدمة المنطقة و التياترات المصرية حتى أن وسيلة النقل هذه سميت على اسم العائلة: السوارس لتكون بذلك اول وسيلة نقل عام بالعاصمة والتى ظهرت فى عام 1907.



كانت وسائل هذه الشركة عبارة عن سيارات وعربات ذات دواب لنقل الركاب فى بعض أحياء شوارع القاهرة، وربط حى الظاهر ومركز التياترات، بباقى أحياء القاهرة لتنشيط المشروع الجديد ومن هنا جاؤت فكرة النقل العام بالقاهرة والي تطور مع الوقت ونفذته الدولة حتى أصبح للقاهرة أسطول ضخم يزيد عن 3 الاف أتوبيس تعمل بالغاز والكهرباء والسولار.

وتنفذ محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة البترول خطة كاملة لتحويل كافة سيارات الأسطول للعمل بالغاز الطبيعي حفاظا على البيئة.