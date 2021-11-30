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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال جولة بالمدارس

وكيل تعليم كفر الشيخ يوجه بالمشاركة في المشروع الوطني للقراءة.. صور

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ

بناءً على توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدداً من المدارس منها مدرسة الشهيد أيمن ياسر مصباح الابتدائية التابعة لإدارة قلين.

 

وتابع وكيل الوزارة فصول رياض الأطفال وفصول المرحلة الابتدائية، وناقش التلاميذ فيما درسوه من الموضوعات المقررة في عدد من المواد الدراسية.

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وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ على منع  العقاب البدني والنفسي، موجها الطلاب  والمعلمين بالمشاركة في المشروع الوطني للقراءة، مشدداً على نظافة الفصول والفناء ودورات المياه والمكتبة.  


وأشاد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بدور معلمات رياض الأطفال وتميز تعاملهم مع الطلاب.

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وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم التعليم الفني كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ تعليم كفر الشيخ الدكتور طارق شوقي

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