وكيل تعليم كفر الشيخ يوجه بالمشاركة في المشروع الوطني للقراءة.. صور

خلال جولة بالمدارس

بناءً على توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدداً من المدارس منها مدرسة الشهيد أيمن ياسر مصباح الابتدائية التابعة لإدارة قلين.

وتابع وكيل الوزارة فصول رياض الأطفال وفصول المرحلة الابتدائية، وناقش التلاميذ فيما درسوه من الموضوعات المقررة في عدد من المواد الدراسية.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ على منع العقاب البدني والنفسي، موجها الطلاب والمعلمين بالمشاركة في المشروع الوطني للقراءة، مشدداً على نظافة الفصول والفناء ودورات المياه والمكتبة.



وأشاد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بدور معلمات رياض الأطفال وتميز تعاملهم مع الطلاب.

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