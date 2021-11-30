أستاذ باطنة: تطعيم الأطفال بلقاح فايزر بعد الانتهاء من التجارب.. فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة أستاذ الباطنة و المناعة بجامعة عين شمس، إنه لن يتم الموافقة على استخدام اللقاحات للأطفال إلا بعد الانتهاء من كل التجارب التي أثبتت فاعلية وأمان اللقاحات للأطفال وخاصة لقاح فايزر.

وأضاف"عقبة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، أن مصر استطاعت خلال الفترة الماضية توفير عدد كبير من لقاح فايزر،لافتا الى أن الفترة العمرية من 15 الى 18 عام سوف تنضم ضمن قائمة الأشخاص الذين يمكنهم تلقى اللقاح.

وأيدت مرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الطبية بمجلس النواب، علي قرار الحكومة بشأن تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عامًا بلقاح «فايزر»، قائلة:" متوقع ذلك فى ظل انتشار فيروس كورونا في البلاد.

أكدت “عبد العظيم” فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن اعلان الحكومة تطعيم الأطفال من عمر 12 لـ 15 عاما خطوة متوقعة بعد الاتجاه والبدء فى تطعيم المرضعات والحوامل للتصدي لفيروس كورونا المستجد، لافتة الى أن اللقاح يحمي الطفل من الإصابة بمرض شديد في حال للعدوى، كما يحميه من المضاعفات قصيرة الأمد وطويلة الأمد.

أشارت عضو مجلس النواب، الى أن هناك دراسات تؤكد أن الأطفال المصابين بحالات صحية أخرى، مثل السُمنة والسكري والربو، قد يكونون أكثر عرضة للمرض الشديد في حال العدوى بكوفيد 19.

وتابعت حديثها قائلة:" ان الحصول علي لقاح كورونا يساعد في إبقاء الطفل في المدرسة والمشاركة في الأنشطة والألعاب والرياضات الجماعية بأمان أكبر.

وقالت النائبة أيضا، أن الدولة تحاول التصدي لفيروس كورونا والمتحور الجديد، لافتة الى أن هناك انباء عن لقاح جديد للتصدي للمتحور الجديد الخاص بكورونا بعد اعلان شركة فايرز وشركة أخرى عن تلقيح المواطنين فى خلال 100 يوم للتصدي للمتحول الجديد وستكون فايزر المسؤولة عنه.

جاء ذلك بعد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا موسعا للمجموعة الطبية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، كما تابع موقف المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي.