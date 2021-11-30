النشرة الدينية| سورة تعالج النسيان وتجلب الرزق والتيسير.. والإفتاء: لا حرمة في ارتداء المحجبة للبنطال بهذه الشروط

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام التي تهم المسلم في حياته وشئون دينه، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

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