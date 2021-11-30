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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية| سورة تعالج النسيان وتجلب الرزق والتيسير.. والإفتاء: لا حرمة في ارتداء المحجبة للبنطال بهذه الشروط

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام التي تهم المسلم في حياته وشئون دينه، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

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